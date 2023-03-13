Bakan Yanık: 6284 sayılı Kanun'un tartışmaya açılması dahi kabul edilemez - Son Dakika
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Bakan Yanık: 6284 sayılı Kanun'un tartışmaya açılması dahi kabul edilemez

13.03.2023 13:23
Bakan Yanık: 6284 sayılı Kanun'un tartışmaya açılması dahi kabul edilemez

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "6284 sayılı Kanun'un ruhuyla ve mevcudiyetiyle varlığı son derece önemlidir.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "6284 sayılı Kanun'un ruhuyla ve mevcudiyetiyle varlığı son derece önemlidir. Varlığının tartışmaya açılması dahi bizce kabul edilemez" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter'daki hesabından 6284 sayılı 'Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun' ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Yanık, kadın hakları ve kadına yönelik şiddetle mücadelenin, AK Parti'nin kırmızı çizgisi olduğunu belirterek, "20 yıldır, kadına yönelik şiddetle mücadele ve kadınların tüm sosyal, ekonomik, siyasal haklarına kavuşmaları için sayısız yasal düzenleme, farkındalık çalışması yaptık. Kimsenin, hele Sayın Kılıçdaroğlu'nun, seçim sürecini fırsat bilip bu çabamızı sabote etmeye hakkı yoktur. Bu ülkenin kadınları, özellikle muhafazakar kadınları Sayın Kılıçdaroğlu, kazanımlarına sahip çıkacak kadar güçlü ve akıllıdır" dedi.

6284 sayılı Kanun'un kadına yönelik şiddetle mücadele için AK Parti'nin yaptığı en önemli yasal düzenlemelerden biri olduğunu kaydeden Yanık, "Kanunun kabulünden bu yana, uygulamayı da geliştirmek için titizlikle düzenlemelerimizi sürdürüyoruz. 6284 sayılı Kanun'un ruhuyla ve mevcudiyetiyle varlığı son derece önemlidir. Varlığının tartışmaya açılması dahi bizce kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yeniden Refah Partisi'nin 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un kaldırılmasına ilişkin önerisine tepki göstermişti.


Kaynak: DHA
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Kemal Kılıçdaroğlu, Derya Yanık, AK Parti, Aile, Politika, Güncel, Son Dakika

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