BAKAN YANIK'TAN ÖLDÜRÜLEN ŞEYMA'NIN AİLESİNE ZİYARET - Son Dakika

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kırşehir'de kayıp başvurusu yapıldıktan 3 gün sonra cesedi kıyıya vuran ve Kırşehir Belediyesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Şefik Ekici ve Sami Aydoğan tarafından öldürüldüğü belirlenen Şeyma Demir'in (18) ailesini ziyaret etti. Bakan Yanık, "Faillerin yakalanmış olması bizim için bir nebze teselli edici bir unsur. En ağır cezayı alacaklarından hiç kuşkum yok. Bakanlık olarak hem davanın tarafı olarak takip edeceğiz hem de ailemizin maddi manevi yanında olacağız" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çeşitli ziyaretler için Kırşehir'e geldi. Bakan Yanık ilk olarak Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ı, ziyaret etti. Bakan Yanık ardından Ahi Evran Külliyesine ziyarette bulundu. Bakan Yanık sonrasında Kırşehir'de kayıp başvurusu yapıldıktan 3 gün sonra cesedi kıyıya vuran ve Kırşehir Belediyesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Şefik Ekici ve Sami Aydoğan tarafından öldürüldüğü belirlenen Şeyma Demir'in ailesini ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Yanık, "Biz sürecin başından beri takip ediyoruz. Kolluk güçlerimiz, arama ekipleri, kurum ve kuruluşlarımızın tamamı, süreci en başından beri çok yakından takip ediyorlar. Faillerin yakalanmış olması bizim için bir nebze teselli edici bir unsur. En ağır cezayı alacaklarından hiç kuşkum yok. Bakanlık olarak hem davanın tarafı olarak takip edeceğiz hem de ailemizin maddi manevi yanında olacağız." diye konuştu.

'BU VANDALLIKLAR CEZASIZ KALMAZ'

Faillerin cezasız kalmayacağını dile getiren Yanık, "Her türlü şiddetle mücadelemizi aralıksız ve ısrarla yürütüyoruz. Hiç taviz vermeden milletimizin huzuru ve güvenliği için bu mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. Biz devlet olarak üzerimize düşeni yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Bu ve benzeri vandallıklar faillerinin yanına kar kalmaz. Yanına da kar bırakmayacağız. Devlet olarak bunun sözünü veriyoruz" ifadesini kullandı.

'TOPLUMSAL FARKINDALIĞI ARTIRMALIYIZ'

Yanık, "Şiddetle mücadelede farkındalığı doğar doğmaz çocuklarımıza anlatarak oluşturabiliriz. İyi olarak, iyi kalarak suçla mücadelede edebiliriz. Bunun için de toplumsal farkındalığı artırmak ve iyiliği anlatmamız gerekiyor" dedi. (DHA)