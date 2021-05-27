Bakan Yanık'tan Sağlık Bakanı Koca'ya teşekkür - Son Dakika

Bakan Yanık'tan Sağlık Bakanı Koca'ya teşekkür

27.05.2021 14:27
Bakan Yanık'tan Sağlık Bakanı Koca'ya teşekkür, System.String[]

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşların aşılama programına alınması nedeniyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşların aşılama programına alınması nedeniyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşların Covid-19 aşılama programına alındığını duyurmuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Koca'nın bu haberi duyurmasının ardından engelliler ve aileleri adına Koca'ya teşekkür etti. Bakan Yanık sosyal medya hesabından yaptığı teşekkür paylaşımında, "Tam bağımlı orta düzey ve ağır engellilerimizin Covid-19'a karşı aşılanması başlıyor. Büyük ailemizin ayrılmaz parçası engellilerimiz ve aileleri adına teşekkür ediyorum. Salgınla mücadelede birlikte güçlüyüz" ifadelerine yer verdi.

(Ömer Faruk Karataş/İHA)

Bakan Yanık'tan Sağlık Bakanı Koca'ya teşekkür

Fahrettin Koca, Sosyal Medya, Derya Yanık, Engelli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Yanık'tan Sağlık Bakanı Koca'ya teşekkür - Son Dakika


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