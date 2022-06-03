"Eğitim odaklı sosyal yardımlarla çocukların eğitimli bireyler olarak yetişmelerini sağlıyoruz" - Son Dakika
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"Eğitim odaklı sosyal yardımlarla çocukların eğitimli bireyler olarak yetişmelerini sağlıyoruz"

03.06.2022 11:51
"Eğitim odaklı sosyal yardımlarla çocukların eğitimli bireyler olarak yetişmelerini sağlıyoruz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, eğitim odaklı sosyal yardımlarla çocukların eğitimli bireyler olarak yetişmelerini desteklediklerini belirterek, "Türkiye'de Lise Devam Oranının Artırılması için Şartlı Nakit Transferinin (Şartlı Eğitim Yardımı) Etkisinin Güçlendirilmesi" Projesi...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, eğitim odaklı sosyal yardımlarla çocukların eğitimli bireyler olarak yetişmelerini desteklediklerini belirterek, " Türkiye'de Lise Devam Oranının Artırılması için Şartlı Nakit Transferinin (Şartlı Eğitim Yardımı) Etkisinin Güçlendirilmesi" Projesi ile lise döneminde okulu erken bırakma riskleri üzerinde doğrudan veya dolaylı etkisi olan faktörleri gözlemleyeceğiz. Akademik araştırmalar ile riskleri ve yol haritamızı belirleyeceğiz. Çocuklarımızın lise eğitimlerini almaları yönünde desteklerimizi arttıracağız" dedi.

Eğitime erişimin artımına yönelik yürütülen en büyük yardım programlarından birisinin Şartlı Eğitim Yardımı olduğunu bildiren Bakan Yanık, "Eğitim odaklı sosyal yardımlarla çocukların eğitimli bireyler olarak yetişmelerini sağlıyoruz" diye konuştu.

Sosyal yardım alanında hayata geçirilen reformlarla vatandaş odaklı hizmette çok büyük adımların atıldığını bildiren Bakan Yanık, "Sosyal politikalarımızı, sosyal hizmetlerimizi ve sosyal yardımlarımızı birlikte yürüterek hane refahının sağlanmasında bütüncül bir bakış açısı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık, Avrupa Birliği ile birlikte "Türkiye'de Lise Devam Oranının Artırılması için Şartlı Nakit Transferinin (Şartlı Eğitim Yardımı) Etkisinin Güçlendirilmesi" Projesinin önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Proje ile ŞEY alan lise çağındaki çocukların eğitime devam etmelerini amaçlıyoruz. Proje kapsamında 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde şartlı eğitim yardımı alan 386 bin lise öğrencisine ilave nakdi yardımda bulunduk. Şimdi projemizin ikinci etabı olan bölümde Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte öğrencilerin lise döneminde okulu erken bırakma riskleri üzerinde doğrudan veya dolaylı etkisi olan faktörleri gözlemleyeceğiz. Akademik araştırmalar ile riskleri ve yol haritamızı belirleyeceğiz. Çocuklarımızın lise eğitimlerini almaları yönünde desteklerimizi arttıracağız."

HER YIL 2 MİLYON ÖĞRENCİYE ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI (ŞEY) DESTEĞİ

Her yıl düzenli eğitime devam etmesi şartıyla 2 milyonun üzerinde çocuk için ŞEY desteğinde bulunduklarını ifade eden Bakan Yanık, "Ailelere eğitim çağındaki çocuklarını düzenli okula göndermeleri koşuluyla düzenli ödemeler gerçekleştiriyoruz. Böylelikle tüm çocukların eğitime erişiminin sağlanmasını hedefliyoruz. ŞEY kapsamında 2021 yılında 2 milyonun üzerinde ilköğretim ve ortaöğretim öğrencisi için destek sağladık. Programdan faydalanan çocukların yaklaşık yarısını kız çocukları oluşturmakla birlikte, programdan faydalanan kız çocuklarının okula devam oranının ise yaklaşık yüzde 95,5 olması bizim için oldukça kıymetli" dedi.

Şartlı Eğitim Yardımını, maddi imkansızlıklar nedeniyle çocuklarını okula gönderemeyen ailelere, çocuklarının okula devam etmeleri şartıyla sunduklarını belirten Bakan Yanık, detayları şu şekilde paylaştı:

"İlköğretime devam eden erkek öğrencilere aylık 55 TL, kız öğrencilere 60 TL, ortaöğretime devam eden erkek öğrencilere aylık 70, kız öğrenciler için de 90 TL tutarında nakdi destek sunuyoruz. Bununla birlikte Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Yabancılara Yönelik Şartlı Eğitim Yardımı kapsamında da yabancı uyruklu çocukların eğitimlerine devam etmesini sağlıyoruz. Bu kapsamda ana sınıfı ile 8'inci sınıf arası öğrenim gören kız öğrencilere aylık 60 TL, erkek öğrencilere 55 TL tutarında destek veriyoruz. Lisede eğitim gören kız öğrencilere aylık 90 TL, erkek öğrencilere 70 TL tutarında nakdi yardımda bulunuyoruz."

Hane odaklı yürütülen sosyal yardım programlarında çocuk refahının artırılması, çocukların eğitime erişimi ve sağlıklı bireyler olarak yetişmelerinin öncelikli hedeflerinin arasında yer aldığını belirten Bakan Yanık, "Değerlerimiz ve geleceğimiz olan çocuklara, sadece eğitim alanında değil ihtiyaç duydukları tüm alanlarda desteklerimizi sağlıyoruz. Şartlı eğitim ve sağlık yardımlarımızla doğumdan lise eğitimi süresinin sonuna kadar destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

(Ömer Faruk Karataş-İHA)

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel 'Eğitim odaklı sosyal yardımlarla çocukların eğitimli bireyler olarak yetişmelerini sağlıyoruz' - Son Dakika

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