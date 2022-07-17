Bakan Yanık Sosyal Hizmet Merkezinin açılışını yaptı - Son Dakika
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Bakan Yanık Sosyal Hizmet Merkezinin açılışını yaptı

17.07.2022 23:50

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Tekirdağ'da Kapaklı Sosyal Hizmet Merkezinin açılışını yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Tekirdağ'da Kapaklı Sosyal Hizmet Merkezinin açılışını yaptı.

Yanık, Kapaklı Kaymakamlığında hizmet veren merkezin açılışında yaptığı konuşmada, sosyal hizmet merkezlerinin önemli olduğunu söyledi.

Merkezin geçen yıl hizmete başladığını anımsatan Yanık, "Sosyal hizmet merkezleri bizim faaliyetlerimiz açısından hizmet basamaklarımızın en üzerinde duran birimlerden birisi. Sosyal hizmet merkezleri aracılığıyla vatandaşa doğrudan ulaştığımız, ihtiyaç tespitini yaptığımız, ihtiyaçlarını ulaştırdığımız ve saha taramasını özellikle sosyal hizmet merkezleri üzerinden gerçekleştiriyoruz." dedi.

Yanık, sahada ihtiyaçları tespit ederek sosyal hizmet merkezlerinin dağılımını ihtiyaca göre oluşturmaya çalıştıklarının altını çizdi.

Kapaklı ilçesinin çok göç alan bir ilçe olduğunu vurgulayan Yanık, "Kapaklı özellikle çok göç alan, çok yoğun, demografik değişime hızlı uğrayan bir yer. O anlamda sosyal hizmet merkezimizin sosyal hizmet başlıklarımızı üreteceği, taşıyacağı ve yereldeki ihtiyaçları da tespit etmek bakımından çok önemli bir işlev göreceği çok açık. Aramızda Aile ve Sosyal Destek personeli arkadaşlarımız da var. Özellikle saha taraması ve meslek personeli olarak hizmet noktasında onlara önemli bir görev düşüyor." diye konuştu.

Bakan Yanık, merkezin hayırlı olmasını diledi. Ardından merkezin açılışını yapan Yanık, birim çalışanlarıyla bir süre sohbet etti.

Açılışa Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel ve Çiğdem Koncagül, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu, AK Parti İl Başkanı Mestan Özcan ve davetliler katıldı.

Bakan Yanık, şehit jandarma uzman onbaşı Dinçer Ersoy'un ailesi ve gazi Tarık Cür'ü evinde ziyaret etmesinin ardından Tekirdağ programını tamamlayıp kentten ayrıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Yanık Sosyal Hizmet Merkezinin açılışını yaptı - Son Dakika

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