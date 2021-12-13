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Bakan Yanık:  'Ulusal Alzheimer Eylem Planı'nın hazırlıklarını yapıyoruz - Son Dakika

Bakan Yanık:  'Ulusal Alzheimer Eylem Planı'nın hazırlıklarını yapıyoruz

13.12.2021 12:36
Bakan Yanık:  'Ulusal Alzheimer Eylem Planı'nın hazırlıklarını yapıyoruz

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Bugüne kadar 3 bini aşkın engellimize 143 milyonu aşkın hibe desteği almışlar.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Bugüne kadar 3 bini aşkın engellimize 143 milyonu aşkın hibe desteği almışlar. Alzheimera yönelik olarak geliştireceğimiz hizmet modelleri ve politikalara yön vermek üzere 'Ulusal Alzheimer Eylem Planı'nın hazırlıklarını yapıyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal hizmetlerin geliştirilmesi ve etkin uygulanması, yeni hizmet modellerinin ortaya çıkarılması ve uygulamadaki aksaklıkların giderilmesi amacıyla İstanbul'daki bir otelde 'Sivil Toplum Buluşmaları 4' programı düzenledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelmeyi önemsediklerini belirterek, "Bugün sivil toplum buluşmalarımızın dördüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Tematik buluşmalar yaptık. Kadın, çocuk, göç ve insani yardım ve bu da dördüncüsü engelli vatandaşlarımıza yönelik olarak kurulan STK'ler ile sizlerle bir araya geldik" dedi. Bugünkü amaçlarının, engellilere yönelik faaliyetler yürüten STK temsilcileri ile iş birliğini güçlendirmek ve bu noktada yeni yöntemler belirlemek olduğunu işaret eden Bakan Yanık," İşitme engellilerimize her konuda yardımcı olmak üzere Ocak 2022'de hizmete alacağız. Engellilerle ilgili önemli çalışma alanlarımızdan bir diğeri; engellilerimizin istihdam ve girişim imkanlarını geliştirmek. Dünyada ilk kez ülkemizde 2012 yılında merkezi sınav sistemi ile EKPSS'yi yapmaya başladık. 2002 yılında kamuda çalışan engelli sayısı 5 bin iken, bugün 10 katını geçen bir artışla 63 binin üzerinde engelli vatandaşımız kamuda istihdam edilmiş durumda. Ayrıca mesleki niteliklerini geliştirmek için 2012'den bu yana 41 bin engelli vatandaşımızı aktif iş gücü programlarımızdan yararlandırdık. Girişimcilik eğitimlerimizi başarıyla bitiren engellilerimizi 2014'den bugüne kendi işlerinin sahibi olmaları için teşvik ediyoruz. Geçtiğimiz aylarda hibe desteğimizi 50 bin liradan 65 bin Liraya yükselttik. Bugüne kadar 3 bini aşkın engellimize 143 milyonu aşkın hibe desteği almışlar. "dedi.

"BU DOĞRULTUDA ÇALIŞMALARIMIZI ÇEŞİTLENDİRİYORUZ"En iyi hizmeti vermek üzere sağlıklı Ulusal Alzheimer Eylem Planı'nın hazırlıklarını oluşturmaya çatıştıklarını aktaran Bakan Yanık, sözlerine şöyle devam etti:

Alzheimera yönelik olarak geliştireceğimiz hizmet modelleri ve politikalara yön vermek üzere Ulusal Alzheimer Eylem Planı'nın hazırlıklarını yapıyoruz. 2022 yılında 'Yaşlılar İçin Gündüz ve Evde Bakım Hizmetlerinin İyileştirilmesi Projesi'ni yani YAGEP'i hayata geçiriyoruz.  Engellilerimizde olduğu gibi, aileleri yanında bakılan yaşlılarımıza kuruluş bakımı olarak ilk aşamada gündüz bakım hizmeti sunuyoruz. 2016 yılında başlattığımız Yaşlı Destek Programı yani YADES ile ev ortamlarında desteklenmelerini ve sosyal hayata katılımlarını amaçlıyoruz. Huzurevlerindeki hizmet kalitemiz bugün hamdolsun iftihar edilecek bir boyuta gelmiştir. Huzurevlerimizdeki Kovid19 kaynaklı ölüm oranının, diğer ülkelerin rakamlarıyla kıyas kabul etmeyecek şekilde -ki dünya ortalaması yüzde 31 ile yüzde 82 arasında değişiyordu- yüzde 4'ün altında. Bu da bu kolektif çalışmanın bir sonucu. Hazırladığımız ve kamuoyuyla paylaştığımız 'Yaşlılık Vizyon Belgesi'yle yaşlılık politikalarımızın temel parametreleri arasına aktif ve sağlıklı yaşlanmayı da ekledik. Bu doğrultuda çalışmalarımızı çeşitlendiriyoruz. Örneğin, 60 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza yönelik tazelenme üniversitelerini destekliyor ve ülke genelinde yaygınlaştırıyoruz. Dijital ve finansal okuryazarlık kapsamında paydaşlarımızla iş birliği içerisinde yaşlılarımızın ihtiyaçlarına göre eğitim programları hazırlıyoruz. Huzurevlerimizdeki yaşlılarımız için, pilot huzurevlerinden başlayarak 'Dijital Bahar teknoloji odaları' kuruyor, teknolojiye adaptasyonlarını sağlayacak imkanlar oluşturuyoruz. Bununla beraber, dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşlı nüfusun ciddi bir artış trendi içinde olması, bilhassa uzun vadeli projeksiyonlar geliştirmemizi zorunlu hale getirmektedir. Ülkemizde bugün yaklaşık yüzde 9 olan 65 yaş üzeri nüfusun, 2023'te yüzde 10'u aşması, 2050'de yüzde 21'e ulaşması bekleniyor. Bu gerçekler çerçevesinde, gerek aktif ve sağlıklı yaşlanma gerekse sosyal içerme perspektifiyle hazırladığımız 2030 Yaşlanma Vizyon Belgemiz, önümüzdeki sürecin yeni kilometre taşlarını oluşturacaktır"


Bakan Yanık:  'Ulusal Alzheimer Eylem Planı'nın hazırlıklarını yapıyoruz
Bakan Yanık:  'Ulusal Alzheimer Eylem Planı'nın hazırlıklarını yapıyoruz
Bakan Yanık:  'Ulusal Alzheimer Eylem Planı'nın hazırlıklarını yapıyoruz
Bakan Yanık:  'Ulusal Alzheimer Eylem Planı'nın hazırlıklarını yapıyoruz
Bakan Yanık:  'Ulusal Alzheimer Eylem Planı'nın hazırlıklarını yapıyoruz
Bakan Yanık:  'Ulusal Alzheimer Eylem Planı'nın hazırlıklarını yapıyoruz

Togo Cumhuriyeti, Derya Yanık, Alzheimer, Engelli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Yanık:  'Ulusal Alzheimer Eylem Planı'nın hazırlıklarını yapıyoruz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Yanık:  'Ulusal Alzheimer Eylem Planı'nın hazırlıklarını yapıyoruz - Son Dakika
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