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İSTANBUL-BAKAN YANIK: YAŞLILARIMIZIN PANDEMİDEN ETKİLENME ORANI DÜNYA ORTALAMASININ ALTINDA - Son Dakika

İSTANBUL-BAKAN YANIK: YAŞLILARIMIZIN PANDEMİDEN ETKİLENME ORANI DÜNYA ORTALAMASININ ALTINDA

24.09.2021 15:33
İSTANBUL-BAKAN YANIK: YAŞLILARIMIZIN PANDEMİDEN ETKİLENME ORANI DÜNYA ORTALAMASININ ALTINDA, System.String[]

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Pandemide dünyada maddi ve manevi ciddi kayıplar yaşandı.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Pandemide dünyada maddi ve manevi ciddi kayıplar yaşandı. Özellikle ileri yaş büyüklerimizin pandemiden etkilenme oranları çok yüksek. Şükürler olsun biz ülkemizde bunu güzel yürüttük. Büyüklerimizin pandemiden etkilenme oranları dünya ortalamasının neredeyse 6'da 1'i kadar" dedi.

Sultangazi Belediyesi tarafından, Mimar Sinan Şehir Ormanı'nda 'Hoş Geldiniz Ulu Çınarlarımız' programı düzenlendi. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ile eşi Tuba Dursun'un ev sahipliğinde gerçekleşen programa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da programa katıldı. Programda Sultangazi Huzurevi'nde konaklayanlar bir araya geldi. Programda huzurevi sakinleri ağaçların altında şarkı söyledi.

"PANDEMİDE CİDDİ KAYIPLAR OLDU"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Uzun bir pandemi dönemi yaşadık. Bütün dünya imkanlar ölçüsünde elimizden gelen çabayı gösterdik ama pandeminin kendisinin maalesef oluşturduğu şartları geçebilmek çok zor değil ama şunu gönül rahatlığıyla ifade ediyorum. Dünyada pandemi döneminde çok ciddi bir maddi ve manevi kayıp yaşandı. Özellikle ileri yaş büyüklerimizin dünyada pandemiden etkilenme oranları çok yüksek. Biz şükürler olsun ülkemizde bunu o kadar güzel yürüttük ki. Bizim büyüklerimizin pandemiden etkilenme oranları dünya ortalamasının neredeyse 6'da 1'i kadar. Bu sadece bizim kamu kurumları olarak yaptığımız çalışmaların sonucu değil. Bunda siz kıymetli büyüklerimizin de çok önemli bir katkısı var. Yapılan çalışmalara, alınan tedbirlere riayet etmek, bunlara saygı göstermek, gerekliliğine inanmak da bu tedbirlerin hayata geçmesinde çok büyük bir rol oynadı. Pandemi dönemini olabildiği kadar güzel geçirmiş, burada bir araya gelmiş olmanın mutluluğuyla sizlere göstermiş olduğunuz sabırdan dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"YAŞLILARIMIZ HAZIR HAYAT REÇETELERİ VERİYOR"

Büyüklerle vakit geçirip sohbet etmekten büyük keyif duyduğunu belirten Yanık, "İnsan varlığıyla çok saygıya layık. İnsanın her hali de sevgiye saygıya layık. Bütün insanların reçetesi sevgidir. Çocuklukta ayrı gençlikte ayrı yaşlılıkta ayrı kıymetlidir. Bizim bakanlığımız başkanımızın ifadesiyle 'sizin bakanlığınız?. İnsanın doğumdan ileri yaşlara kadar bütün evrelerine hizmet sunan, bütün evreleriyle alakalı bir sorumluluğu olan bakanlık. Biz de elimizden geldiği kadar hem çocuklarımızla hem gençlerimiz hem de büyüklerimizle elimizden geldiği kadar bir araya gelmeye çalışıyoruz. Çocukluk bir gelecek ifade etmesi bakımından çok önemli. Çocuklarla olduğumuz küçük zamanlarda bile onlardan çok ilginç şeyler öğreniyoruz. Bir gelecek projeksiyonu alıyoruz. Gençlik başlı başına bir kıymet ama büyüklerimizle bir araya geldiğimizde bütün bir hayatın özetini, tecrübenin özetini dinlemek muazzam önemli. Elinize hazır hayat reçeteleri veren bir süreç. Ben değerli büyüklerimizle bir araya gelmeyi, sohbet edebilmeyi çok seviyorum. Sizlerin tecrübesi, yılların getirdiği süzülmüş tecrübe bizim için geleceğe dönük hazır bir reçete, kaynak, güven, bir duadır. Fiili bir duaya dönüşüyor sizlerin tecrübelerini dinlemek" diye konuştu.

DURSUN: TECRÜBELERİYLE ÖNDERLİK YAPIYORLAR

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun da "Huzurevinde pandemi koşulları içerisinde onlar sadece huzurevinde dışarı çıkamayan duruma gelmişlerdi. Pandemi şartları artık yasakların kalktığı açıklamasından sonra ilk işimiz onları buraya almak oldu. Onların mutluluğunu görünce, burada huzur içerisinde olduğunu, birbirleriyle sarmaş dolaş olduklarını, müzikle beraber coştuklarını oynadıklarını hissettikçe biz de çok mutlu olduk ve programa devam edelim dedik. Bugün de tecrübeleriyle bize önderlik yapan büyüklerimizle buradayız. Bakanımız bizi yalnız bırakmadı kendisine canı gönülden teşekkür ediyorum. Aile temel direğimiz. Aile içerisindeki eşlerin çocukların uyumu ve onların bir ve beraber hareket edişi milletimizi de devletimizi de ayakta tutacak en önemli unsur. Bu yönüyle bakanlığımız çok büyük işlere imza atmış ve atmaya devam eden bir bakanlığımız. Sizlerin bakanlığı. Sizlerin bakanı bugün aramızda ben tekrar kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

İSTANBUL-BAKAN YANIK: YAŞLILARIMIZIN PANDEMİDEN ETKİLENME ORANI DÜNYA ORTALAMASININ ALTINDA
İSTANBUL-BAKAN YANIK: YAŞLILARIMIZIN PANDEMİDEN ETKİLENME ORANI DÜNYA ORTALAMASININ ALTINDA
İSTANBUL-BAKAN YANIK: YAŞLILARIMIZIN PANDEMİDEN ETKİLENME ORANI DÜNYA ORTALAMASININ ALTINDA
İSTANBUL-BAKAN YANIK: YAŞLILARIMIZIN PANDEMİDEN ETKİLENME ORANI DÜNYA ORTALAMASININ ALTINDA
İSTANBUL-BAKAN YANIK: YAŞLILARIMIZIN PANDEMİDEN ETKİLENME ORANI DÜNYA ORTALAMASININ ALTINDA
İSTANBUL-BAKAN YANIK: YAŞLILARIMIZIN PANDEMİDEN ETKİLENME ORANI DÜNYA ORTALAMASININ ALTINDA
İSTANBUL-BAKAN YANIK: YAŞLILARIMIZIN PANDEMİDEN ETKİLENME ORANI DÜNYA ORTALAMASININ ALTINDA
İSTANBUL-BAKAN YANIK: YAŞLILARIMIZIN PANDEMİDEN ETKİLENME ORANI DÜNYA ORTALAMASININ ALTINDA
İSTANBUL-BAKAN YANIK: YAŞLILARIMIZIN PANDEMİDEN ETKİLENME ORANI DÜNYA ORTALAMASININ ALTINDA
İSTANBUL-BAKAN YANIK: YAŞLILARIMIZIN PANDEMİDEN ETKİLENME ORANI DÜNYA ORTALAMASININ ALTINDA

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, Derya Yanık, Sultangazi, Pandemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-BAKAN YANIK: YAŞLILARIMIZIN PANDEMİDEN ETKİLENME ORANI DÜNYA ORTALAMASININ ALTINDA - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL-BAKAN YANIK: YAŞLILARIMIZIN PANDEMİDEN ETKİLENME ORANI DÜNYA ORTALAMASININ ALTINDA - Son Dakika
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