Bakan Yanık, Zonguldak'ta huzurevinde yaşlılarla iftarda buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Yanık, Zonguldak'ta huzurevinde yaşlılarla iftarda buluştu

21.04.2022 21:25
Bakan Yanık, Zonguldak'ta huzurevinde yaşlılarla iftarda buluştu

AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, Zonguldak'ta huzurevinde yaşlılarla iftarda bir araya gelerek, "Hiçbir vatandaşımız maddi ve manevi olanaklardan yoksun kalmasın diye ülkemizin her köşesinde ve Zonguldak'ta da 7 gün 24 saat çalışıyoruz.

AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, Zonguldak'ta huzurevinde yaşlılarla iftarda bir araya gelerek, "Hiçbir vatandaşımız maddi ve manevi olanaklardan yoksun kalmasın diye ülkemizin her köşesinde ve Zonguldak'ta da 7 gün 24 saat çalışıyoruz. Çalışmak zorundayız çünkü biz büyük bir aileyiz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Zonguldak Valiliği, AK Parti İl Başkanlığı ve Zonguldak Belediyesi'ni ziyaret etti. Gazipaşa Caddesi'nde esnafı ziyaret eden Bakan Yanık, çocuklarla sohbet ederek, oyuncak hediye etti. Bakan Yanık, Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan huzurevinde ise yaşlılarla iftarda bir araya geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın devletin şefkatli eli olduğunu söyleyen Bakan Yanık, "Binlerce yıllık devlet hafızasına sahip bir millet olarak hiçbir vatandaşımız maddi ve manevi olanaklardan yoksun kalmasın diye ülkemizin her köşesinde ve Zonguldak'ta da 7 gün 24 saat çalışıyoruz. Çalışmak zorundayız çünkü biz büyük bir aileyiz" dedi.Kurum çalışmalarına değinen Bakan Yanık, "Bakanlığımız birey, aile ve toplum refahını artırmak çerçevesinde, dezavantajlı kesimler öncelikli olmak üzere, tüm toplumu kapsayan bir anlayışla, tüm illerimizde ve ilçelerimizde sosyal hizmetler ve sosyal yardım çalışmalarını devam ettirmektedir. Sosyal hizmetlerin, sosyal destek ve teşviklerin dışında sosyal yardımlarımız ülkemizde üretilen refahın ihtiyaçlar doğrultusunda paylaşılması anlamına gelmekte ve sosyal refahı daha geniş kesimlerin paylaşmasını, ona erişmesini hedeflemektedir. Bu bazen süreklidir, bazen kısa sürelidir ama AK Parti hükümetleri az ya da çok her türlü ihtiyaçta vatandaşının yanında olmaya devam etmiştir ve bundan sonra da devam edecektir" diye konuştu.


Bakan Yanık, Zonguldak'ta huzurevinde yaşlılarla iftarda buluştu
Bakan Yanık, Zonguldak'ta huzurevinde yaşlılarla iftarda buluştu
Bakan Yanık, Zonguldak'ta huzurevinde yaşlılarla iftarda buluştu
Bakan Yanık, Zonguldak'ta huzurevinde yaşlılarla iftarda buluştu
Bakan Yanık, Zonguldak'ta huzurevinde yaşlılarla iftarda buluştu
Bakan Yanık, Zonguldak'ta huzurevinde yaşlılarla iftarda buluştu
Bakan Yanık, Zonguldak'ta huzurevinde yaşlılarla iftarda buluştu
Bakan Yanık, Zonguldak'ta huzurevinde yaşlılarla iftarda buluştu
Bakan Yanık, Zonguldak'ta huzurevinde yaşlılarla iftarda buluştu
Bakan Yanık, Zonguldak'ta huzurevinde yaşlılarla iftarda buluştu
Bakan Yanık, Zonguldak'ta huzurevinde yaşlılarla iftarda buluştu
Bakan Yanık, Zonguldak'ta huzurevinde yaşlılarla iftarda buluştu
Bakan Yanık, Zonguldak'ta huzurevinde yaşlılarla iftarda buluştu
YORUMLAR
500
BAKAN YANIK: DÜNYA SİYASETİNDE GÜÇLÜ TÜRKİYE, AK PARTİ'YLE VAR OLDU BAKAN YANIK: DÜNYA SİYASETİNDE GÜÇLÜ TÜRKİYE, AK PARTİ'YLE VAR OLDU GÜNDEM ÖZETİ / 20 Nisan 2022 GÜNDEM ÖZETİ / 20 Nisan 2022

Zonguldak Valiliği, Derya Yanık, Zonguldak, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Yanık, Zonguldak'ta huzurevinde yaşlılarla iftarda buluştu - Son Dakika


Son Dakika
20:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilim Kurulu'nda alınan yeni kararları paylaşacağız
20:37 Ali Koç konuştu, Galatasaray'dan yanıt gecikmedi!
20:33 Twitter'ı satın almak için Elon Musk, 46,5 milyar dolarlık finansmanı sağladı
20:26 Koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 3 bin 354 yeni vaka tespit edildi
20:26 Türkiye'den Irak'a 'Pençe-Kilit' notası!
19:56 Fenerbahçe, Nwakaeme ile prensip anlaşmasına vardı
19:24 Dünyaca ünlü futbolcu Harry Maguire evinde bomba paniği yaşadı
18:56 CHP'li Özkoç'tan Bakan Soylu'ya eleştiri: Ne yapmaya çalışıyorsunuz, Türkiye'de tekrar bombalar mı patlayacak?
18:44 Antalyaspor'dan Galatasaray Başkan adayı Metin Öztürk'e yanıt
15:50 Bir Rus iş insanı daha ailesiyle birlikte öldürüldü: Bu kez yer İspanya!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 21:31:24. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Yanık, Zonguldak'ta huzurevinde yaşlılarla iftarda buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement