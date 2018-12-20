Bakan Yardımcı Meşe: Obezite Du¨nyada ve U¨lkemizde Artan Bir Sorun

SAĞLIK Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, sağlıksız beslenme ve hareketsizliğin önce obeziteye ardından da diyabet, kalp hastalıkları ve bazı kanserlere yol ac¸abildiğini söyledi. Meşe, "Obezite du¨nyada ve u¨lkemizde artan bir sorundur. Son kırk yılda 5- 19 yas¸ arası c¸ocuk ve adolesanlarda obezite 10 kattan fazla artmıs¸tır" dedi. Mardin
'de düzenlenen 'Beslenme Dostu Okul Programı' Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, Vali Mustafa Yaman, sağlık çalışanları ve öğrencilerin katılımıyla Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Bakan Yardımcısı Meşe, çocuk sağlığının korunmasına bakanlık olarak o¨zel bir o¨nem verdiklerini söyledi. 2010 yılından beri yu¨ru¨ttülen 'Sagˆlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı' kapsamında eris¸kin ve c¸ocuklara yo¨nelik sagˆlıklı beslenmeyi tes¸vik eden, hareketli yas¸amı artıran mu¨dahalelerin yer aldıgˆı eylem planının devam ettiğini belirten Bakan Yardımcısı Meşe, "Gu¨nu¨mu¨zde bulas¸ıcı olmayan hastalıklara bagˆlı o¨lu¨mler, bulas¸ıcı hastalıkların o¨nu¨ne gec¸mis¸tir. Bulas¸ıcı olmayan hastalıklar arasında da temel olanlar kalp damar hastalıkları, kanserler, diyabet ve KOAH
'tır. Bu hastalıkların ortak o¨nlenebilir risk fakto¨rleri tu¨tu¨n ve alkol kullanımı, sagˆlıksız beslenme ve yetersiz harekettir. Sagˆlıksız beslenme ve hareketsizlik o¨nce obeziteye neden olmakta. Obezite de diyabet, kalp hastalıkları ve bazı kanserlere yol ac¸abilmektedir. Obezite du¨nyada ve u¨lkemizde artan bir sorundur. Son kırk yılda 5-19 yas¸ arası c¸ocuk ve adolesanlarda obezite 10 kattan fazla artmıs¸tır. Du¨nya Sagˆlık O¨rgu¨tu¨'nu¨n son verileri 5-19 yas¸ arası c¸ocuk ve adolesanların 340 milyonundan fazlasının fazla kilolu veya obez oldugˆunu go¨stermektedir. U¨lkemizde ilkokul ikinci sınıf c¸ocuklarda obezite yüzde10, fazla kiloluluk yüzde 14.6'ıyı bulunmus¸tur. Mardin'in yer aldıgˆı Gu¨neydogˆu Anadolu bo¨lgesinde s¸is¸manlık yüzde 4.5, fazla kiloluluk yüzde 10.5 oranlarındadır" dedi.
'ÇOCUKLUK ÇAĞINDAKİ OBEZİTE GELİŞİMİ OLUMSUZ ETKİLİYOR'
C¸ocukluk c¸agˆında olus¸an obezitenin gelis¸imi olumsuz etkilediğine dikkat çeken Bakan Yardımcısı Meşe, şunları söyledi:
"C¸ocuklara yo¨nelik tu¨m risk fakto¨rlerini ortadan kaldırmaya yo¨nelik eylem c¸alıs¸malarımızı, en o¨nemli paydas¸lardan olan Milli Egˆitim Bakanlıgˆı ile ortak yu¨ru¨tmekteyiz. Beslenme Dostu Okullar Programı, bu is¸birligˆimizin en o¨nemli eylemlerinden birisidir. Programda amac¸, okullarda sagˆlıklı beslenme c¸evrelerinin olus¸turulması ve bu konuda farkındalık yaratılmasıdır. Beslenme Dostu Okul olmak ic¸in o¨n s¸art okulun beyaz bayrak sahibi olmasıdır. Hedefimiz tu¨m okulların bu is¸e go¨nu¨llu¨ olmasıdır. Okulların bu is¸e go¨nu¨llu¨ olabilmeleri ic¸in, 'Beslenme Dostu Okulların' ve idarecilerinin, illerde mu¨lki amirler tarafından, desteklenmesi c¸ok o¨nemlidir."
İl Sağlık Müdürü Yavuz da toplam 512 okula 'Beyaz bayrak' verildiğini ve şu an itibariyle toplam 61 okulun 'Beslenme Dostu Okul Sertifikası' almaya hak kazandığını ifade etti.
Konuşmaların ardırdan sertifika almaya hak kazanan okul yöneticilerine, Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, Mardin Valisi Mustafa Yaman tarafından sertifikaları verildi.
- Mardin