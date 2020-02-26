Bakan yardımcıları depremden etkilenen mahallelerde inceleme yaptı - VAN - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan yardımcıları depremden etkilenen mahallelerde inceleme yaptı - VAN - Son Dakika

Bakan yardımcıları depremden etkilenen mahallelerde inceleme yaptı - VAN

6 saat önce

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ile Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen mahallelerde incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ile Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen mahallelerde incelemelerde bulundu.

Ersoy ve Aksu, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit'le birlikte Özpınar Mahallesi'ne geldi.

Çadırların kurulduğu bölgede depremzedeleri ziyaret eden Bakan yardımcıları, depremde hayatını kaybedenler için kurulan taziye çadırında acılı ailelere başsağlığı diledi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, burada yaptığı konuşmada, depremin hemen ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, devletin tüm kurumlarıyla beraber depremzedeler için seferber olduğunu söyledi.

"Yaraları sarmak için elimizden geleni yapacağız"

Acılar sarılıncaya kadar devletin her türlü imkanının vatandaşın hizmetine sunulacağını belirten Mehmet Ersoy, şunları kaydetti:

"Şundan emin olun; Ülkemizin neresinde olursa olsun, bu aziz topraklarda başımıza nerede bir felaket gelirse gelsin, o saat itibarıyla devletimizin bütün unsurları milletimizin emrindedir. Yaraları sarmak, acıları en aza indirmek için elimizden geleni yapacağız. Hayatın bir an önce normale dönmesi için bütün gücümüzle seferber olmak boynumuzun borcudur. Şundan eminiz ki depremin ertesi günü, bu köyümüzde aç ve açıkta hiçbir vatandaşımız kalmamıştır. Soba, battaniye ve yatağa ihtiyacı olan kimse kalmamıştır. Allah devletimize zeval vermesin."

"Zararları tespit ediyoruz"

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Aksu da bakanlığa bağlı 16 genel müdürle depremin etkili olduğu tüm mahallelerde aktif olarak çalıştıklarını ifade etti.

Zararları tek tek tespit etmek için çalışma yaptıklarını kaydeden Aksu, "Zararların hepsini tespit etmek için gayret içerisindeyiz. Detaylı ve ayrıntılı bir şekilde çalışıyoruz. Şu an mevcutta 100'ün üzerinde hayvan çadırını kurduk. 200 çadırımız bölgeye geldi. Bunları fiziki imkanlar ölçüsünde kurup sizlere teslim edeceğiz, akabinde de desteklerimizi devam ettireceğiz. Hayvanların besin noktasındaki destekler için de sizlerleyiz." ifadelerini kullandı.

Bakan yardımcıları Ersoy ve Aksu, ardından depremden etkilenen mahallelerde incelemelerini sürdürdü.

Bakan yardımcıları depremden etkilenen mahallelerde inceleme yaptı - VAN

Aksu, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:43 Kaynak: AA
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