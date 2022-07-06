Bakan yardımcıları Dönmez ve Kalaycı, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan yardımcıları Dönmez ve Kalaycı, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu

06.07.2022 00:12
Bakan yardımcıları Dönmez ve Kalaycı, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, programlara katılmak üzere Yüksekova'ya gelen Dönmez ve Kalaycı, Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ile protokol üyeleri tarafından karşılandı.

Buradan kent merkezine geçerek Akbıyık'ı makamında ziyaret eden Dönmez ve Kalaycı, yapılan yatırımlar ve devam ede hizmetlerle ilgili bilgi aldı.

Ardından Hakkari- Çukurca kara yolundaki bir maden şirketine giden bakan yardımcıları, Meskan bölgesindeki kurşun ve çinko ocaklarında inceleme yaptı.

Aynı maden şirketine ait flotasyon tesisini de gezerek işlenen madenler hakkında bilgi alan Dönmez ve Kalaycı, daha sonra Şine Jandarma Yol Kontrol Noktasında askerlerle sohbet etti.

Bakan Yardımcılarına, Vali Akbıyık, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, AK Parti İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek ile Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat Koca eşlik etti.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: Hakkari'de elektrik direğinden düşen işçi hayatını kaybetti Son dakika haberi: Hakkari'de elektrik direğinden düşen işçi hayatını kaybetti İkiyaka zirvesinde duygulandıran mutluluk İkiyaka zirvesinde duygulandıran mutluluk
Kaynak: AA

Şeref Kalaycı, Ali Dönmez, Yüksekova, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan yardımcıları Dönmez ve Kalaycı, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:02 Mersin'de cinnet geçiren adam, boşanma aşamasındaki eşini ve oğlunu öldürdükten sonra intihar etti
23:42 Sinop'ta bulunan cansız bedenin Kastamonu'da sel sularına kapılan kişiye ait olduğu anlaşıldı
23:40 İngiltere peş peşe gelen iki istifayla sarsıldı! Muhalefet, hükümet hakkında konuştu
23:32 Meteoroloji bayram haftası için uyardı: 23 ilde sağanak yağış bekleniyor
23:28 ORC son anketinin sonuçlarını paylaştı! CHP İlk sıradaki AK Parti'yi aradaki 3 puanla takip ediyor
22:55 11 aylık mücadele sona ulaştı! İngiltere'den yürümeye başlayan adam, 11 ay sonra Mekke'ye ulaştı
22:43 Kuyumcukent esnafı, otopark ücretlerini protesto etmişti! Özdağ'dan olayla ilgili tartışma yaratacak yeni iddialar geldi
21:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski doktorundan gündem olacak iddia: Cumhurbaşkanı'nın kafasında sonbaharda erken seçim var
21:15 Gözyaşları içinde boynuna sarılan kadına Meral Akşener: Çocuğu ben halledeceğim
20:54 Beşiktaş, Wout Weghorst'u 1 sezonluk renklerine kattı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 00:19:57. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan yardımcıları Dönmez ve Kalaycı, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement