Bakan Yardımcıları İnce ve Özkaldı'dan Ahlat'a ziyaret

İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: "Bu Topraklar Çok Mübarek Topraklar. Maneviyatın En Yüksek Olduğu Topraklar"

BİTLİS - İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ile Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Bitlis'in Ahlat ilçesini ziyaret ederek Malazgirt Zaferi için Ahlat'ta kurulan "1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı"nda incelemelerde bulundu. Bakan yardımcıları İnce ve Özkaldı, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban ve beraberindekilerle beraber ilk olarak Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti. Mezarlığı gezen bakan yardımcılarına Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban tarafından Ahlat ve mezarlık hakkında bilgi verildi. Daha sonra Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Selçuklu Meydan Mezarlığı Kazı Başkanı Prof. Dr. Recai Karahan mezarlıkta yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aktardı.

Mezarlık ziyareti sonrası İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ile Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, ilçenin Çarho mevkisindeki 450 bin metrekare alan üzerinde kurulan 1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı'nda incelemelerde bulundu. Bakan yardımcıları İnce ve Özkaldı daha sonra ziyaretleri hakkında gazetecilere açıklamada bulundu. İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Malazgirt ve Ahlat'taki çalışmaları ve hazırlıkları incelemek için geldiklerini belirterek, "Bugün fethin 948. yıl dönümünün bu mübarek topraklarda en güzel şekilde kutlayabilmek, buna en güzel şekilde hazırlanabilmek ve 26 Ağustos'ta bunun finalini yapabilmek için hazırlık çalışmalarını yürütmek üzere Sayın Bakan Yardımcımızla beraber buradayız. Yapılan hazırlık çalışmalarını yerinde görüp herhangi bir aksaklık varsa onu anında gidermek amacıyla buradayız. Bu topraklar çok mübarek topraklar. Yaklaşık bin yıldır bizlere hizmet eden, kuruluşun gerçekleştirildiği topraklar. Maneviyatın en yüksek olduğu topraklar. Ecdat, Anadolu'yu buradan fethetmiş. Bu tarihten sonra da Anadolu tarih boyunca Müslümanların ve Türklerin olmuş. İnşallah ebediyete kadar da bu devam edecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızı 26 Ağustos'ta burada teşrifleriyle ağırlamak üzere tüm hazırlık çalışmalarımız devam ediyor. Gelinen noktada hakikaten hiçbir eksiklik olmadan güzel çalışmalar yapıldığına bizde şahitlik ettik. İnşallah haftayı en güzel şekilde idrak ederek, gençliğimize, gelecek nesillerimize buranın önemini ve tarihini en güzel şekilde aktararak haftayı en güzel şekilde kutlamış olacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şimdiden İnşallah güzel bir hafta geçirmeyi arzu ediyorum" dedi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı'da, "Sabahtan itibaren hem Muş Malazgirt'e ilimizde hem de tarihimizin ve kültürümüzün beşiği güzel Ahlat'tayız. Hem ziyaret ediyoruz hem de Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla gerçekleşecek 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'ni kutlama hazırlıkları yerinde inceleme fırsatı bulduk. Şahsen çok mutlu oldum. Aynı zamanda Tarım ve Orman Bakanlığı olarak burada yürüttüğümüz çalışmalar var. Onları da görmüş olduk. Önümüzdeki 2-3 günü de iyi değerlendirip Sayın Cumhurbaşkanımıza güzel bir hazırlık sunacağız. Çalışmaların Ahlat'ımıza, Bitlis'imize ve ülkemize hayırlı olmasını dilerim" diye konuştu.

Açıklamalarının ardından bakan yardımcılarına Bitlis Valisi Oktay Çağatay kümbet maketi hediye ederken, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban tarafından Ahlat Bastonu hediye edildi. Toplu hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından bakan yardımcıları alandan ayrıldı.