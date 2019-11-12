Son Dakika Haberleri: Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan'dan Siirt Valisi Atik'e ziyaret
Son Dakika Güncel Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan'dan Siirt Valisi Atik'e ziyaret - Son Dakika

Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan'dan Siirt Valisi Atik'e ziyaret

7 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Siirt Valisi Ali Fuat Atik'i ziyaret etti.

Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan'dan Siirt Valisi Atik'e ziyaret, System.String[]

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Siirt Valisi Ali Fuat Atik'i ziyaret etti.

Beraberinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz ile Valiliğe gelen Tancan, ilde yürütülen çalışmalar hakkında Atik'ten bilgi aldı. Atik, Tancan'a Türk bayrağı işlemeli battaniye hediye etti.

Bakan Yardımcısı Tancan, ziyaretinin ardından Çetin ve Alkumru barajlarında incelemede bulundu.

Tancan'ın temaslarına İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, EPDK yönetim kurulu üyeleri ve Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir de eşlik etti.

Abdullah Tancan, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 02:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hakkında yakalama kararı çıkarılan Ahmet Altan gözaltına alındı
"Ben bir şeytanın eline düştüm" notuyla intihar etti! Amcasının oğlu yeniden yargılanacak Esper: Türkiye hem S-400'lere sahip olup hem de F-35'lerle devam edemez Son Dakika: Fahrettin Altun: ABD ile yeni bir sayfa açmaya hazırız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 22:01:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan'dan Siirt Valisi Atik'e ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]