Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan'dan Siirt Valisi Atik'e ziyaret

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Siirt Valisi Ali Fuat Atik'i ziyaret etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Siirt Valisi Ali Fuat Atik'i ziyaret etti. Beraberinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz ile Valiliğe gelen Tancan, ilde yürütülen çalışmalar hakkında Atik'ten bilgi aldı. Atik, Tancan'a Türk bayrağı işlemeli battaniye hediye etti. Bakan Yardımcısı Tancan, ziyaretinin ardından Çetin ve Alkumru barajlarında incelemede bulundu. Tancan'ın temaslarına İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, EPDK yönetim kurulu üyeleri ve Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir de eşlik etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Ahmet Altan gözaltına alındı

"Ben bir şeytanın eline düştüm" notuyla intihar etti! Amcasının oğlu yeniden yargılanacak

Esper: Türkiye hem S-400'lere sahip olup hem de F-35'lerle devam edemez

Son Dakika: Fahrettin Altun: ABD ile yeni bir sayfa açmaya hazırız