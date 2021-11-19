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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Özkaldı Kocaeli'deki yatırımları değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Özkaldı Kocaeli'deki yatırımları değerlendirdi Açıklaması

19.11.2021 16:59
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Özkaldı Kocaeli'deki yatırımları değerlendirdi Açıklaması

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Kocaeli'de 2003-2021'de yaklaşık 400 milyon lira yatırım yaptıklarını ve 22 tesisi hizmete aldıklarını söyledi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Kocaeli'de 2003-2021'de yaklaşık 400 milyon lira yatırım yaptıklarını ve 22 tesisi hizmete aldıklarını söyledi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'u ziyaret eden Özkaldı, kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Özkaldı, daha sonra Kocaeli Valiliği Karamürsel Alp Toplantı Salonu'nda düzenlenen değerlendirme toplantısında, bakanlığa bağlı birimlerin temsilcileriyle bir araya geldi.

Toplantının açılışında konuşan Özkaldı, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatlarıyla kentleri ziyaret ederek çalışmaları incelediklerini belirtti.

"Çünkü büyüyen bir ülkeyiz"

Kocaeli'deki yatırımları ve projeleri takip etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özkaldı, dün Tekirdağ'da, bugün ise İstanbul'da benzer toplantılar düzenlediklerini kaydetti.

Kocaeli'de bugün bakanlık bünyesinde yürütülen bütün çalışmaları değerlendireceklerini vurgulayan Özkaldı, şunları söyledi:

"Ben bu toplantının öncelikle Kocaeli ilimize, ülkemize, insanlarımıza hayırlar getirmesini dilerim. Tabii bu kurumlardan yatırımcı kurum olan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, ben de bizzat kurumda 29 yıl görev yapmış birisi olarak Kocaeli ilimize çok büyük yatırımlar yaptık. Kocaeli'ye 2003 yılından 2021 yılları arasında yaklaşık 400 milyon lira yatırım yaptık, 22 adet tesisimizi hizmete aldık. İçme suyundan, sulamaya kadar. Bunlar yeterli mi? Hayır, değil çünkü büyüyen bir ülkeyiz. Büyüyen, gelişen Kocaeli de bunlardan bir tanesi. Sanayiyle, tarımıyla, teknolojisiyle... Dolayısıyla suya olan ihtiyaç her geçen gün artıyor. En büyük projelerimizden yürüttüğümüz Karamürsel İhsaniye Barajı'ydı. Allah'a şükür, onu bitirdik. Önümüzdeki ay Allah nasip ederse burada suyu tutacağız. Böylece devam eden çalışmaları tamamladığımızda Kocaeli'mizin uzun yıllar içme suyu ihtiyacını karşılamış olacağız."

"İlimizde yaklaşık 16 milyar 500 milyon civarında bir yatırım devam etmektedir"

Vali Seddar Yavuz da bakanlık tarafından yapılan çalışmalarla ilgili bir istişare toplantısı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kentte devam eden ve hayata geçirilen yatırımlarda emeği geçenlere teşekkür eden Yavuz, şöyle konuştu:

"Bildiğiniz gibi ilimizde yaklaşık 16 milyar 500 milyon civarında bir yatırım devam etmektedir. Dolayısıyla il Koordinasyon Kurulu Toplantıları'nda da yine ilimizde devam eden yatırımları takip ediyoruz. Diğer taraftan, Kocaeli hepinizin bildiği gibi bilim, sanayi ve teknoloji şehri. İlimiz yaklaşık yılda 115 milyar civarında vergi veren, bu anlamda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 4. şehri. Bu nedenle de 70 ilden daha fazla bütçeye katkı sunan, çalışan, üreten ve Türkiye'yi aslında dünyayla yarıştıran bir şehir. Bu vesileyle de bu şehrin bu hale gelmesi de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çok büyük destek ve katkıları var."

Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı gerçekleştirildi.

Toplantıya, AK Parti milletvekilleri İlyas Şeker, Cemil Yaman, Sami Çakır ve Mehmet Akif Yılmaz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak da katıldı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Özkaldı Kocaeli'deki yatırımları değerlendirdi Açıklaması
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Özkaldı Kocaeli'deki yatırımları değerlendirdi Açıklaması
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Özkaldı Kocaeli'deki yatırımları değerlendirdi Açıklaması
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Özkaldı Kocaeli'deki yatırımları değerlendirdi Açıklaması
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Özkaldı Kocaeli'deki yatırımları değerlendirdi Açıklaması
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Özkaldı Kocaeli'deki yatırımları değerlendirdi Açıklaması
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Özkaldı Kocaeli'deki yatırımları değerlendirdi Açıklaması
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Özkaldı Kocaeli'deki yatırımları değerlendirdi Açıklaması

Akif Özkaldı, Kocaeli, Yatırım, Tarım, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Özkaldı Kocaeli'deki yatırımları değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Özkaldı Kocaeli'deki yatırımları değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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