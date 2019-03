Bakan Yardımcısı Aksu: "2022 Yılında Hayvan İhraç Eder Hale Geleceğiz"

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, "İnşallah aldığımız tedbir ve yaptığımız planlamalar ile 2022 yılında tekrar hayvan ihraç eden ülke sınıfına mutlaka gireceğiz." dedi.



Aksu, bazı açılış ve toplantılar için geldiği Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yüzde 50'si Tarım ve Orman Bakanlığınca hibe edilen 500 baş damızlık düve üretim tesisinin açılışına katıldı.



Aksu, burada yaptığı konuşmada, dünyanın hızla değiştiğini ve Türkiye'nin de bu hıza ayak uydurmaya çalıştığını söyledi.



Ülkelerin siyasi durumları ne olursa olsun bunun tüketim ve ticarete engel olamadığını dile getiren Aksu, "Beslenme ve sağlık konuları, ülkelerin önem sıralamalarında bir numara olmaya devam ediyor. Savunma sanayisinden daha önemli bir noktada hatta. Küresel anlamda tarım ve hayvancılık sektörünün giderek önemi artıyor. Yakın gelecekte dünyayı doyuran ülke, lider ülke olacaktır. Tarımı olmayan ülke, mutfağı olmayan eve benzer." diye konuştu.



Bakanlık olarak hayvancılığın gelişmesi noktasında her türlü tedbiri aldıklarına dikkati çeken Aksu, "İnşallah aldığımız tedbir ve yaptığımız planlamalar ile 2022 yılında tekrar hayvan ihraç eden ülke sınıfına mutlaka gireceğiz. Büyükbaş hayvan sayısında yüzde 74 artışla 10 milyondan 17 milyona geldik. Et üretimimiz 420 bin tondan 1,1 milyon tona ulaştı." dedi.



Hayvansal üretimde desteklemelerin devam edeceğini ve yeni desteklemelerin geleceğini kaydeden Aksu, şunları söyledi:



"40 ilde, damızlık düve üretim merkezleri kuracağız. En az 500 düve kapasiteli tesisler kuracağız. Damızlık düve yetiştiriciliğinin amacı, damızlık düve yetiştiriciliğinin önünü açmak ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu damızlık gebe düvelerin yine yurt içinden karşılanmasını sağlamaktır. Et ve süt üretiminde verimlilik ve kalitenin artırılmasına ve sermayenin ülke içinde kalmasını sağlayacak yatırımların desteklenmesine devam edeceğiz. Türkiye sürekli değişiyor, gelişiyor ve belirlediği hedeflere doğru kararlılıkla ilerliyor. Bu hızlı giden treni daha hızlı hale getirmeyiz."



Konuşmaların ardından Aksu ve protokol üyeleri, kurdele keserek tesisi hizmete açtı. Bir süre tesisi gezerek yetkililerden bilgi alan Aksu, tören sonunda vatandaşlara çam fidanı dağıttı.



Törene Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Osmaniye milletvekilleri İsmail Kaya ve Mücahit Durmuşoğlu, kamu kurum temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

