Son Dakika › Güncel › Bakan Yardımcısı Aksu'dan Develi'ye ağaçlandırma müjdesi - Son Dakika
Bakan Yardımcısı Aksu'dan Develi'ye ağaçlandırma müjdesi
6 saat önce
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu ile yaptığı telekonferans sonrası Bakan Yardımcısı Aksu'nun Develi için birçok proje müjdesi verdiğini belirtti.
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu ile yaptığı telekonferans sonrası Bakan Yardımcısı Aksu'nun Develi için birçok proje müjdesi verdiğini belirtti. Başkan Mehmet Cabbar, ilk olarak Develi Belediyesi projesi olan Develi-Tekir Göleti arası ağaçlandırma projesinin bakan yardımcısı Mustafa Aksu'nun destekleriyle ihalesinin tamamlandığının müjdesini verdi.
Tekir Göleti ile Develi arasındaki yolun hem sağ hem de sol tarafından 100 metre iç kısmını kapsayan proje hakkında Bakan Yardımcısı Aksu ile bir süredir istişarelerde bulunduğunu belirten Başkan Mehmet Cabbar, "Daha yeşil Develi için çok önemsediğimiz Develi-Tekir Göleti arasının ağaçlandırma projemizin bakanlığımızın onayından geçerek hayata geçecek olması bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Bu projenin hayata geçecek olmasında önümüzü açıp bizlere yol gösteren kıymetli bakan yardımcımız Mustafa Aksu'ya şahsım ve tüm hemşerilerim adına teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa sürede tamamlanacak olan ağaçlandırma projemiz sayesinde hemşerilerimiz Kayseri'ye bir orman içerisinden geçiyormuş hissi ile yolculuk edecekler. Erciyesimizin heybeti ile buluşturacağımız ağaçlarımızın Develimize çok yakışacağını düşünüyor, projenin şimdiden Develimize hayırlı olmasını diliyorum" açıklamalarında bulundu. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 04:04 Kaynak: İHA
Son Dakika Ebru Şallı'nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı Demet Akalın'ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı çağırıyorsun Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler RTÜK, 4 televizyon kanalı ve 2 radyoya ceza verdi Küs olan Seren Serengil ve Gülben Ergen yıllar sonra yan yana geldi Sağlık Bakanlığı'ndan epilepsi hastası çocuk için yardım isteyen Eda Ece'ye jet yanıt 20 haftalık hamile olan Gigi Hadid'in bir kızı olacak Ünlü oyuncu Hande Erçel, yeğeni Aylin Mavi ile pozlarını paylaştı Kendall Jenner, hakkındaki "NBA oyuncuları Kendall'ı paslaşıyor" yorumlarına cevap verdi Neymar'dan sonra Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez de 7. Koğuştaki Mucize filmini izledi Faik Öztürk'ten samimi itiraf: Safiye yaşlandığında altını bile temizlerim Sunucu Esra Balamir, koronavirüsü yendi İngiliz model Cara Delevingne, sosyal medyadan telefon numarasını paylaştı Sümer Ezgü, canlı yayında tabureden düştü Kanser tedavisi gören Bollywood yıldızı Rishi Kapoor hayatını kaybetti