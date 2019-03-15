Bakan Yardımcısı Aksu'dan Yurt İncelemesi
1 saat önce
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, Çankırı'da Hacı Murad-ı Veli Erkek Öğrenci Yurdunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu
, Çankırı
'da Hacı Murad-ı Veli Erkek Öğrenci Yurdunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Ziyarette Bakan Yardımcısı Aksu'ya Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş
, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ekrem Gerginci ve ilgili daire amirleri eşlik etti. Ziyaret ve inceleme sırasında öğrenciler ile sohbet eden Bakan Yardımcısı Sinan Aksu ve Vali Aktaş, öğrencilerin yurt hakkındaki görüşleri, okul başarılar gibi konularda görüştükten sonra akşam yemeğinde onlarla bir arada bulundu.
Ziyaret sonrasında Bakan Yardımcısı Aksu şehirden ayrıldı. - ÇANKIRI
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 07:32 Kaynak: İHA
Evli Adama Akılalmaz Tuzak! Biri İlişkiye Girip Diğeri Kaydetti
Evli Adama Akılalmaz Tuzak! Biri İlişkiye Girerken, Diğeri Kaydetti
TOKİ'nin 50 Bin Sosyal Konut Projesi İçin Başvuru Sayısı 125 Bini Aştı
Sağlık Bakanlığı Kocaeli'de 402 Bin Prezervatif Dağıtacak