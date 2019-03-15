Son Dakika Haberleri: Bakan Yardımcısı Aksu'dan Yurt İncelemesi

Bakan Yardımcısı Aksu'dan Yurt İncelemesi

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, Çankırı'da Hacı Murad-ı Veli Erkek Öğrenci Yurdunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Bakan Yardımcısı Aksu'dan Yurt İncelemesi, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, Çankırı'da Hacı Murad-ı Veli Erkek Öğrenci Yurdunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Ziyarette Bakan Yardımcısı Aksu'ya Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ekrem Gerginci ve ilgili daire amirleri eşlik etti. Ziyaret ve inceleme sırasında öğrenciler ile sohbet eden Bakan Yardımcısı Sinan Aksu ve Vali Aktaş, öğrencilerin yurt hakkındaki görüşleri, okul başarılar gibi konularda görüştükten sonra akşam yemeğinde onlarla bir arada bulundu.

Ziyaret sonrasında Bakan Yardımcısı Aksu şehirden ayrıldı. - ÇANKIRI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 07:32 Kaynak: İHA

Çankırı, Aksu, Politika
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