Bakan Yardımcısı Aksu Develi'de
1 saat önce
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Develi ilçesini ziyaret etti.
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu
, Develi
ilçesini ziyaret etti.
Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Kayseri
'ye gelen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu Develi ilçesini ziyaret etti. Bakan Yardımcısı Aksu'yu, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar
, Ak Parti Develi İlçe Başkanı Osman Turan
, MHP
İlçe Başkanı Yunus Özer
, meclis üyesi adayları ve vatandaşlar karşıladı.
Aksu, ilçe meydanında vatandaşla sohbet etti ve vatandaşlardan 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Mehmet Cabbar'a dua ve destek istedi. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 02:09 Kaynak: İHA
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