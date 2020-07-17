Bakan Yardımcısı Aksu Hacılar Belediyesi'ni ziyaret etti - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Hacılar Belediyesi'ne ziyarette bulundu.



Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Hacılar Belediyesi'nde düzenlenen ve AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Devlet Su İşleri 12. Bölge Müdürü Okan Bal, Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Ahmet Övüç'ün de katıldığı toplantıda Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'dan ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Toplantıda konuşan Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu; "Biz Tarım Bakanlığı noktasında yapılacak işleri ölçeklendiriyoruz. Bizim çalışma sistemimizde bürokrasiye çok takılmadan birlikte bir ekip olarak ilçe belediye başkanlarımızla birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çok şükür şu anda Türkiye genelinde çiftçilerimizden 7- 8 aydır olumsuz bir talep gelmedi. Şu anda çok iyi bir noktadayız. Sadece yatırım konuşuyoruz ve Hacılar'da olduğu gibi de yatırım yapıyoruz" dedi.



Toplantının ardından Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Bakan Yardımcısı Aksu'ya Kuran-ı Kerim takdim etti. - KAYSERİ