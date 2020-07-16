Bakan Yardımcısı Aksu, LGS'den 500 tam puan alan öğrenciyi tebrik etti - Son Dakika

Bakan Yardımcısı Aksu, LGS'den 500 tam puan alan öğrenciyi tebrik etti
Tarım Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Kayseri'yi ziyareti sırasında İncesu ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liselere Giriş Sınavı(LGS)'dan tam puan alan Akif Bayram'ı tebrik etti.
Tarım Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Kayseri'yi ziyareti sırasında İncesu ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liselere Giriş Sınavı(LGS)'dan tam puan alan Akif Bayram'ı tebrik etti.
Tarım Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu ilçe ziyareti kapsamında İncesu Belediyesinde tam puan alan Akif Bayam'a hediye vererek tebrik etti. Kayseri'nin İncesu ilçesi Vali Sabahattin Çakmakoğlu Ortaokulu mezunu Akif Bayram, Türkiye genelinde 500 tam puan alan 181 öğrenci arasına girmenin gururunu yaşadı. Akif Bayram, yaptığı açıklamada, başarısını disiplinli çalışmasına bağladığını söyledi. Boş zamanlarında babasının işlettiği lokantada babasına yardım ettiğini aktaran Akif Bayram, üniversite sınavında da iyi bir derece elde etmek istediğini belirtti.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 16:12 Kaynak: İHA
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