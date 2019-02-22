Son Dakika Haberleri: Bakan Yardımcısı Aksu Nevşehir'de

Bakan Yardımcısı Aksu Nevşehir'de

56 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Nevşehir'e geldi.

Bakan Yardımcısı Aksu Nevşehir'de, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Nevşehir'e geldi.

Programına, Nevşehir Valiliğini ziyaret ederek başlayan Aksu, Vali İlhami Aktaş ile görüşerek spor alanında yürütülecek çalışmalarla ilgili görüş alış verişinde bulundu.


Kentteki sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle öğle yemeğinde bir araya gelen Aksu, AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı ile birlikte esnafı ziyaret ederek, 31 Mart'ta yapılacak Yerel Yönetimler ve Mahalli İdareleri Seçiminde destek istedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 04:33 Kaynak: AA

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