Son Dakika Haberleri: Bakan Yardımcısı Aksu Ormanlı'ya Geliyor

Bakan Yardımcısı Aksu Ormanlı'ya Geliyor

1 saat önce

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu Kdz. Ereğli'ye bağlı Ormanlı Beldesine geliyor.

Bakan Yardımcısı Aksu Ormanlı'ya Geliyor, System.String[]
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu Kdz. Ereğli'ye bağlı Ormanlı Beldesine geliyor.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu Perşembe günü saat 12.00'da Ormanlı'ya gerçekleştireceği ziyarette önce Ormanlı Belediyesi ziyaret ederken daha sonra Ormanlı esnafını ziyaret edecek. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu son olarak Ormanlı'da kurulu 100 kişinin üzerinde belde sakininin çalıştığı fabrikayı ziyaret ederek üretim hakkında bilgi alacak. Yeni dönemde hayata geçireceği projelerle ilgili Bakan Yardımcısı Aksu'dan destek isteyeceğini belirten Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi, "Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Sayın Mustafa Aksu yarın Saat 14.00'de Ormanlı Beldemizi ziyarete gelecektir. Sayın Bakan Yardımcımız Aksu ile Ormanlı'mızda yeni dönemde hayata geçireceğimiz projeleri görüşeceğiz. Verecekleri desteklerden dolayı kendilerine şimdiden teşekkür ediyorum." - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 02:00 Kaynak: İHA

Ormanlı, Aksu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Berat Albayrak Babasının Koluna Girip Mezarlığa Gitti Eşi Zafer Çika'yı kaybeden Demet Akbağ, Taziyeleri Kabul Ederken Fenalaştı Semt Pazarında Satılan Hazır Mezarları Görenler Şaşırıp Kaldı Can Havliyle Depremden Kaçan Vatandaş Ölümden Son Anda Kurtuldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 15:32:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Yardımcısı Aksu Ormanlı'ya Geliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]