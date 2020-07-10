Bakan Yardımcısı Alparslan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan Ahlat'ta - Son Dakika

Bakan Yardımcısı Alparslan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan Ahlat'ta

Bakan Yardımcısı Alparslan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan Ahlat'ta -AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan: -"Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile bu bölgeye çok güçlü mesaj veriliyor" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan ile Kültür ve Turizm...

Bakan Yardımcısı Alparslan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan Ahlat'ta

-AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan:

-"Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile bu bölgeye çok güçlü mesaj veriliyor"

BİTLİS - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan Bitlis'in Ahlat ilçesinde gezi ve incelemelerde bulundu.

Karayolu ile Muş'tan Ahlat'a gelen Karaaslan ile Alparslan, ilk olarak Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığını ziyaret etti. Burada Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban ve kazı ekibinden çalışmalar hakkında bilgi alan Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alparslan ve beraberindeki heyet, daha sonra Ahlat Müzesini gezdi.

Ardından Ahlat Belediyesine ait destek merkezini ziyaret eden Karaaslan, kadınların el emeği göz nuruyla yapmış oldukları ürünleri inceledi.

Ahlat'ta yapımı devam eden Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni de ziyaret eden Karaaslan ve Alparslan, burada yürütülen çalışmaları inceledi. Ahlat Belediyesine geçen Karaaslan ve Alparslan'a Ahlat Belediye Başkan Çoban tarafından yürütülen çalışmalar ve yapılacak projelerle ilgili bir brifing sunuldu. Başkan Çoban, ziyaretleri anısına misafirlerine Ahlat bastonu hediye etti.

"Ahlat'a hayırlarla geri dönecek çalışmalara imza atacağız"

Ziyaret sonunda gazetecilere açıklama yapan Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, "Bu bölgeye gelmek, bu toprakları ziyaret etmek beni her seferinden heyecanlandırıyor. Aslında bütün medeniyetlerin izlerini içinde barındıran ama aynı zamanda bizim ebedi topraklarımız olan Anadolu'nun da giriş kapısı anlamını taşıyan çok özel bir bölgedeyiz. Tabi tarihi varlığı ve dokusuyla bugüne kadar kalan bu tarihi mirasla birlikte Ahlat ilçemiz başta olmak üzere Bitlis, Muş ile bütün bu bölgede açıkçası her biri birbirinden kıymetli eserlerimiz, miraslarımız var. Dolayısıyla bu bölgeye verdiğimiz önem bu anlamda tartışılmaz. Tabi Cumhurbaşkanımızın da yine aynı şekilde hem bölgeye hem de burada yapılacak yatırımlar kadar aynı zamanda bu bölgedeki tarihi mirasa sahip çıkan, onu bütün Türkiye'nin tanımasını sağlayacak önemli kazanımları ve önemli yatırımları bu bölgeye kazandıran ve aynı zamanda bugün Ahlat'ta yapımı bitmek üzere olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile birlikte de çok güçlü ve çok önemli bir mesajı yine bu bölgede bu topraklarda verecek olan önemli yatırımlara ev sahipliği yapıyor. Dolayısıyla bizlerde Muş'ta güne başladık, arkasından Ahlat'a geldik. Burada tarihi mezarlık ve müzeyi ziyaret ettikten sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceledik. Van Gölü'nün buradaki varlığı da çok önemli, bu konularla ilgili istişareler ve görüşmeler yaptık. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Nadir Alparslan da bize bugün eşlik etti. Heyet olarak hem saha çalışmasını hem masa başındaki çalışmayı gerçekleştirdik. İnşallah buradan elde edilen bilgilerle şehrimize, ilçemize hayırlarla geri dönecek çalışmalara imza atacağız" dedi.

Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan ve Bakan Yardımcısı Alparslan'a Ahlat ziyaretlerinde AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, 22. dönem milletvekili Abdulkadir Kart, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, AK Parti Bitlis il ve ilçe başkanları ile partililer eşlik etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, AK Parti, Ahlat, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 18:54 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Yardımcısı Alparslan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan Ahlat'ta - Son Dakika

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