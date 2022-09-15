Bakan Yardımcısı Alpaslan: 37 milyar dolar turizm geliri bekliyoruz

KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, "Turizmde bu yıl çok iyi bir sezon geçiriyoruz. 47 milyon yabancı ziyaretçiyi ağırlayıp, 37 milyar dolar turizm geliri beklemekteyiz ki yapacağımız çalışmalarla bunun da üzerine çıkmaya çalışıyoruz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca Ankara'daki otelde 'Kamu Taşınmazı Tahsis Müzakeresi' yapıldı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, turizm yatırımcılarının katılımıyla düzenlenen müzakerede konuştu. Alpaslan, müzakerelerin turizm sektörüne hayırlı olmasını dileyerek, "Türkiye turizm açısından dünyanın en iddialı ülkelerinden bir tanesi. Turizm sektörümüz dünyada büyük bir hayranlıkla izlenen bir sektör. Biz bakanlık ve siz turizm yatırımcıları olarak ülke turizminin gelişmesi, ülkemizin ve milletimizin menfaatine kullanılması açısından son derece stratejik bir sektör" diye konuştu.