Bakan Yardımcısı Alpaslan 37 milyar dolar turizm geliri bekliyoruz

KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Turizmde bu yıl çok iyi bir sezon geçiriyoruz. 47 milyon yabancı ziyaretçiyi ağırlayıp, 37 milyar dolar turizm geliri beklemekteyiz ki yapacağımız çalışmalarla bunun da üzerine çıkmaya çalışıyoruz dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca Ankara'daki otelde 'Kamu Taşınmazı Tahsis Müzakeresi' yapıldı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, turizm yatırımcılarının katılımıyla düzenlenen müzakerede konuştu. Alpaslan, müzakerelerin turizm sektörüne hayırlı olmasını dileyerek, Türkiye turizm açısından dünyanın en iddialı ülkelerinden bir tanesi. Turizm sektörümüz dünyada büyük bir hayranlıkla izlenen bir sektör. Biz bakanlık ve siz turizm yatırımcıları olarak ülke turizminin gelişmesi, ülkemizin ve milletimizin menfaatine kullanılması açısından son derece stratejik bir sektör diye konuştu.

'TURİZMDE ÇOK İYİ SEZON GEÇİRİYORUZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da 2018'de turizm sektörünü stratejik sektör ilan ettiğini hatırlatan Bakan Yardımcısı Alpaslan, Türkiye'nin 2018 ve 2019 yılları arasında rekorlar kırarak 34,5 milyar dolar turizm geliri elde ettiğini belirtti. Alpaslan, Bu, ülkemiz için oldukça önemli bir rakamdı. Maalesef tüm dünyayı sarsan pandemi süreci tüm sektörleri olduğu gibi turizm sektörünü de olumsuz etkilemişti. 2020 ve 2021 yıllarında bu olumsuz süreci yaşadık ancak bu yıl turizmde çok iyi bir sezon geçiriyoruz. İnşallah 2019'un da üzerinde bir gelire ulaşacağız. 47 milyon yabancı ziyaretçiyi ağırlayıp, 37 miyar dolar turizm geliri beklemekteyiz ki yapacağımız çalışmalarla bunun da üzerine çıkmaya çalışıyoruz dedi. Konuşmanın ardından Bakan Yardımcısı Alpaslan başkanlığında, başvuruda bulunulan taşınmazlar için müzakereler gerçekleştirildi.