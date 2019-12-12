Bakan Yardımcısı Alpaslan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Yardımcısı Alpaslan AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Bakan Yardımcısı Alpaslan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin, yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Alpaslan, oylamada yer alan fotoğrafların birbirinden değerli ve anlamlı olduğunu, aralarında seçim yapmakta zorlandığını söyledi.

Haber kategorisinde Cihan Demirci'nin çektiği, Edirne'nin İbrice Limanı'nda dalış turizmine katkı sunmak amacıyla batırılan yolcu uçağına ait "Batırılan Uçak" başlıklı fotoğrafı beğenen Alpaslan, kültür ve turizmden sorumlu bir kamu görevlisi olarak turizme hizmet veren bir fotoğraf tercih ettiğini vurguladı.

Alpaslan, yaşam kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın " Çamlıca'da Kandil Akşamı" fotoğrafına oy verdi.

Spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın tarafından çekilen "Millilerden Asker Selamı" başlıklı fotoğrafı beğenen Alpaslan, "Milli Takımımız, uzunca bir aradan sonra Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Milli futbolcularımızın Barış Pınarı Harekatı'mızdaki askerlerimize gönderme yaparak, selam vermesi de ayrı bir anlamlı." dedi.

Bakan Yardımcısı Alpaslan AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Cihan Demirci, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 09:34 Kaynak: AA
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