Bakan Yardımcısı Alpaslan: Turizmde rekorlarla dolu yıl geçireceğiz

KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, "Yıl sonu itibarıyla 35 milyar dolar turizm geliri elde edeceğiz. Birtakım olumsuzluklara rağmen hedefimizi gerçekleştirmek için hassas çalışıyoruz. 2019'da olduğu gibi rekorlarla dolu bir yıl geçireceğiz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, Antalya'nın Kemer ilçesi Beldibi mevkisindeki Çifteçeşmeler Ücretsiz Halk Plajı ve Bahçecik Ücretsiz Halk Plajı'nın açılışını gerçekleştirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2019'dan bu yana ücretsiz halk plajları projesinin 10'uncusunu açtıklarını belirten Alpaslan, "Turizm açısından insanlarımızın 5 yıldızlı tatil yapabilmesi için önemli eserler. İşletmelerini bakanlık olarak bizler üstlendik. Özellikle alt gelir grubundaki vatandaşlarımız için 5 yıldızlı tatil amaçladık. Her yıl ücretsiz halk plajları sayısını artırıyoruz" diye konuştu.

Geçen yıl Çamyuva 'da güzel bir tesis hayata geçirdiklerini belirten Bakan Yardımcısı Alpaslan, olumlu dönüşler aldıklarını söyledi. Karadeniz Marmara ve iç göllerde dahi bu tür halk plajlarını hayata geçirmeye başladıklarını belirten Alpaslan, "Bereketli bir sezon yaşayacağız inşallah. Yıl sonu itibarıyla 35 milyar dolar turizm geliri elde edeceğiz. Birtakım olumsuzlulara rağmen hedefimizi gerçekleştirmek için hassas çalışıyoruz. Aldığımız rezervasyonlar itibarıyla hedefimizi gerçekleştirebileceğimizi düşünüyoruz. 2019 yılında olduğu gibi rekorlarla dolu bir yıl geçireceğiz" dedi. Bakan Yardımcısı Alpaslan, denize cephesi olmayan otellerin de buradaki hizmetlerden faydalanabileceğini kaydetti. Konuşmasının ardından Alpaslan, plajın mavi bayrağını göndere çekti.TÜRKİYE'NİN 10'UNCU, ANTALYA'NIN 6'NCI PLAJI

Açılışı gerçekleştirilen 2 plaj, Türkiye'nin 10'uncu, Antalya'nın ise 6'ncı ücretsiz halk plajı oldu. 43 dönümlük alanda restoran, yemek terasları, kır düğünü ve ibadethane imkanı sunulan plajlar, engelliler için denize erişim rampası ve engelli şezlongları ile de dikkat çekiyor. Çok amaçlı spor tesisleri de bulunan plajların yürüyüş yollarında ise bölgeye özgü narenciye ağaçları kullanıldı.