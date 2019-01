Bakan Yardımcısı Alpay: "Her Zamankinden Fazla Dayanışma ve Birliğe İhtiyaç Var"

ELAZIĞ - Türkiye'nin ulusal ve milli güvenliğini korumak için dağda, bayırda eksi 20'lerde çok olağan üstü zor şartlarda görev yapan güvenlik güçlerinin olduğunun altını çizen Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, her zamankinden daha fazla duaya, dayanışmaya, desteğe ve birliğe ihtiyaç olduğunu söyledi.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Ziyarette Cemiyet Başkanı Semih Erdem ve yönetim kurulu üyelerinden bilgi alan Alpay, açıklamalarda bulundu.

Bakan Yardımcısı Alpay konuşmasında, "Ben bu şehre dair her zeminde çok yürekten ifade ettiğim şeyleri kısaca ifade etmiş olayım. Bu şehre gerçekten çok inanıyorum. Bu şehrin potansiyeline ve dinamikliğine çok inanan bir arkadaşınızım. Bu şehir daha iyi noktalara doğru gidecek. Daha iyi noktalara doğru giderken de hiç tereddüdünüz olmasın şehir, sahip olduğu imkanları yöneticileriyle, siyaset kadrolarıyla yöneticilik vasfına sahip olan yetiştirdiği insanlarıyla ve kamu yöneticileriyle inşallah o dayanışmayı, birliği ve muhabbeti sağlayarak hak ettiği çok daha iyi noktalara gidecektir" ifadelerini kullandı.

"Güvenlik güçlerimiz -20'de olağan üstü zor şartlarda görev yapıyor"

Konuşmasını sürdüren Alpay, "Türkiye'nin dört bir tarafı beyazlara bürünmüş. Rabbim bu ülkenin ve şehrin bereketini daim etsin ve arttırsın. Bu şehrin ve ülkenin değerlerine inanan hak ettiği değerlere inanan insanlara fırsat ve imkan versin. Onları da bu şehirle ve ülkeyle buluştursun inşallah. Şu anda yurt dışında Türkiye'nin Ulusal ve Milli güvenliğini korumak için dağda, bayırda eksi 20'lerde çok olağan üstü zor şartlarda görev yapan Silahlı Kuvvetlerimizin bütün mensuplarımıza Rabbim kolaylık versin. Kazalardan belalardan korusun hainlerin ve teröristlerin şerrinden muhafaza etsin. Aynı şekilde iş güvenliği sağlama noktasında Türkiye'nin dört bir tarafında ve Ülke sınırı dışında Silahlı kuvvetlerle birlikte görev yapan ayrı ayrı çok büyük başarılara imza atan polis Jandarma teşkilatımıza ve güvenlik korucularımıza da Rabbim yardım etsin onları kötülüklerden korusun ve muzaffer etsin. Her zamankinden daha fazla duaya dayanışma, desteğe ve birliğe ihtiyacımız var" diyerek sözlerini tamamladı.

Bakan Yardımcısı Alpay'ın her zaman basınla iletişim halinde ve yanında olduğunu vurgulayan FHC Başkanı Semih Erdem ise, genelde Ankara'da olmasına rağmen Elazığ ile ilgili sorun ve sıkıntılar konusunda her zaman yardımcı olup ilgilendiğini kaydetti.

Açıklama sonrasında Alpay'a, Erdem tarafından destekleri nedeniyle plaket verildi.

