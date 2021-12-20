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ÖZEL EĞİTİM MESLEK OKULU ÖĞRENCİLERİ, TARIM ATÖLYELERİNDE KULLANDIKLARI KOMPOSTU KENDİLERİ ÜRETİYOR - Son Dakika

ÖZEL EĞİTİM MESLEK OKULU ÖĞRENCİLERİ, TARIM ATÖLYELERİNDE KULLANDIKLARI KOMPOSTU KENDİLERİ ÜRETİYOR

20.12.2021 10:44
ÖZEL EĞİTİM MESLEK OKULU ÖĞRENCİLERİ, TARIM ATÖLYELERİNDE KULLANDIKLARI KOMPOSTU KENDİLERİ ÜRETİYOR

Bakanlık bu kapsamda "Düşün ve Gerekli Değilse Tüketme", "Daha Az Tüket", "Değerlendir ve Yeniden Kullan", "Değiştir ve Farklı Amaçla Kullan", "Dönüştür ve Doğaya Geri Kazandır" gibi ilkelerden hareketle öğrencilerin atık oluşumunu nasıl engelleyecekleri konusunda farkındalıklarını...

Bakanlık bu kapsamda "Düşün ve Gerekli Değilse Tüketme", "Daha Az Tüket", "Değerlendir ve Yeniden Kullan", "Değiştir ve Farklı Amaçla Kullan", "Dönüştür ve Doğaya Geri Kazandır" gibi ilkelerden hareketle öğrencilerin atık oluşumunu nasıl engelleyecekleri konusunda farkındalıklarını artırmak amacıyla bünyesinde tarım alanı bulunan 33 özel eğitim meslek okuluna kompost makinesi gönderdi. Okullardaki tarım atölyelerine kurulan bu makinelerle öğrenciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında organik atıkları komposta dönüştürerek toprağa karıştırıyor. Böylece hem tarım alanlarında kullanılan toprak zenginleşiyor hem de öğrenciler, çevre bilinci geliştirerek doğanın korunmasına destek sağlıyor. Kompost makinesiyle yemek, çay posası, kuru yaprak, çim, talaş gibi organik geri dönüşüm atıkları işlenerek, tarım atölyelerindeki seranın toprak ihtiyacı karşılanıyor. Kompost organik atıklar, talaş veya başka bir karbonlayıcı malzemeyle belirli oranlarda karıştırılarak tepkimeye sokuluyor ve organik bir bileşen elde ediliyor. Kompost; toprağın daha iyi hava almasını, daha iyi işlenebilmesini ve su tutma kabiliyetini artırmasını sağlıyor. Kompost karıştırılan toprağın verimliliği yaz mevsiminde 14, kış mevsiminde ise 20 gün sonra çok büyük oranda artıyor. Okullarda üretimi yapılan toprağın paketleme işleminden sonra satışı yapılabildiği gibi, bu toprak aynı zamanda tarım atölyesinde çeşitli amaçlarla ürüne de dönüştürülebiliyor. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencileri bu toprakla, tarım alanlarının uygulama alanı olan seralarda süs bitkileri yetiştiriyor. Yetiştirilen süs bitkileri okulda bulunan farklı meslek edinme atölyelerinde yapılan seramik ve cam saksılara konularak dekoratif ürünler ortaya çıkarılıyor. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Petek Aşkar, kompost üretimiyle öğrencilerin çevre konusundaki farkındalıklarının artırılmasına katkı sağlandığını belirtti. Öğrencilerin doğayı koruyabilmek için yürütülen çalışmalara destek olduğunu, böylece özgüvenlerinin de artığını ifade eden Aşkar, bu üretimler sayesinde okulların döner sermayesine katkı da sağlandığının altını çizdi. Aşkar, şunları kaydetti: "İklim değişikliği ve doğanın korunması eylemlerinde eğitime çok önemli görevler düşüyor. Bakanlık olarak konuyla ilgili farkındalık ve alışkanlık kazandırmak amacıyla bir dizi uygulama ve projeyi hayata geçirdik, geçirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda 33 özel eğitim meslek okulunda başlattığımız kompost üretimi projesi, başarıyla sürüyor. Bu başarılı uygulamanın diğer okullarda yaygınlaştırılması, sıfır atık hedefimize ulaşma yolunda önemli bir adım olacaktır. "

ÖZEL EĞİTİM MESLEK OKULU ÖĞRENCİLERİ, TARIM ATÖLYELERİNDE KULLANDIKLARI KOMPOSTU KENDİLERİ ÜRETİYOR

milli eğitim bakanlığı, Tarım, Toplum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum ÖZEL EĞİTİM MESLEK OKULU ÖĞRENCİLERİ, TARIM ATÖLYELERİNDE KULLANDIKLARI KOMPOSTU KENDİLERİ ÜRETİYOR - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÖZEL EĞİTİM MESLEK OKULU ÖĞRENCİLERİ, TARIM ATÖLYELERİNDE KULLANDIKLARI KOMPOSTU KENDİLERİ ÜRETİYOR - Son Dakika
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