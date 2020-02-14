Bakan Yardımcısı Bağlı'dan belediyeye ziyaret - Son Dakika

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Bakan Yardımcısı Bağlı'dan belediyeye ziyaret
6 saat önce
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Selim Bağlı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek Başkan Zeynel Abidin Beyazgül ile Şanlıurfa'da yapılan ve yapılacak olan projeleri görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 01:56 Kaynak: İHA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Selim Bağlı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek Başkan Zeynel Abidin Beyazgül ile Şanlıurfa'da yapılan ve yapılacak olan projeleri görüştü.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye makamında gerçekleştirilen birliktelikte belediye tarafından gerçekleştirilen çalışmalar değerlendirilerek yapılacak olan projeler görüşüldü. Büyükşehir Belediyesi şeref defterini imzalayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Selim Bağlı, çalışmalarından dolayı Belediye Başkanı Beyazgül'e teşekkür etti. - ŞANLIURFA
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