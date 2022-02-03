Bakan Yardımcısı Baydaş, Battalgazi Belediyesini ziyaret etti - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Malatya'da Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'i ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Güder'i makamında ziyaret ederek, ilçedeki yatırımlarla ilgili bilgil alan Baydaş, şehirlerin spor tesisi altyapısını güçlendirmeye gayret ettiklerini anlattı.

Bunu yaparken sporu tabana yaymaya özen gösterdiklerini belirten Baydaş, şöyle devam etti:

" Türkiye'nin her yerinde tesis altyapısını gidermek ile ilgili bir hamle başlattık. AK Parti iktidarının en yoğun dokunduğu yer Gençlik ve Spor Bakanlığı'dır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Avrupa'nın en genç tesis altyapısını Türkiye oluşturmuş oldu. Bizler bunu güzel dokunuşlarla tabana yaydık. Malatya'da da bunu başardık. Merkez harici tesis eksikliğini gidermediğimiz hiçbir ilçemiz kalmadı."

Güder ise bakanlığın ilçede ciddi yatırımlar yaptığını kaydetti.