Üye Girişi
Bakan Yardımcısı Birpınar: Toplamda 11 bin 84,3 metreküp müsilaj toplandı - Son Dakika

Bakan Yardımcısı Birpınar: Toplamda 11 bin 84,3 metreküp müsilaj toplandı

13.07.2021 19:15
Bakan Yardımcısı Birpınar: Toplamda 11 bin 84,3 metreküp müsilaj toplandı, System.String[]

ÇEVRE ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Marmara Denizi'nde 11 bin 84,3 metreküp müsilaj toplandığını, yapılan denetimler sonucu 50'den fazla işletmeye faaliyetten men cezası verildiğini açıkladı.

ÇEVRE ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Marmara Denizi'nde 11 bin 84,3 metreküp müsilaj toplandığını, yapılan denetimler sonucu 50'den fazla işletmeye faaliyetten men cezası verildiğini açıkladı.

Bakan Yardımcısı Birpınar, TBMM'de Çevre Komisyonu'nda 'Mavi Vatan Denizlerimizdeki Yeni Kabus; Müsilaj' konulu sunum gerçekleştirdi. Birpınar, Türkiye'nin su fakiri bir ülke olduğunu belirterek, " Tuna Nehri'nin Karadeniz'e getirdiği su debisi yani saniyedeki metreküp miktarı Türkiye'deki tüm akarsuların toplamından daha fazla. Tuna Nehri'nin debisi Türkiye'nin bütün nehirlerinin debilerinin toplamından fazla. Biz 'suyumuz çok fazla' diye övünüyoruz ama böyle değil. Ama Tuna Nehri'de Karadeniz'i yıllarca kirletti; çok medeni gözüken Avrupa Birliği ülkelerinin bütün termik santrallerinin soğutma suyu, atık su deşarj yeri oldu ve bunlarda sonuç itibariyle Karadeniz'e geldi. Bugün Karadeniz'in altında hayat yok. Bu sonuçta Marmara'yı oradan da Akdeniz'i etkileyecek hale gelebilir ki bugün de bu sinyalleri yavaş yavaş vermeye başladılar" dedi.

'200 MİLYON LİRAYA YAKIN PARAYI BELEDİYELERE DAĞITTIK'Birpınar, 2020 yılı verilerine göre, Marmara Bölgesi'nde harcanan günlük 6,9 milyon metreküp suyun yüzde 53,22'sinin ön arıtmadan geçtiğini söyleyerek, "İleri arıtma yüzde 42, biyolojik arıtmada yüzde 4,65 civarında. Biz bakanlık olarak geçen sene 200 milyon lira yakın parayı belediyelere dağıttık. Dolayısıyla bizim bu noktada desteklerimiz daha da artabilir. Gazi meclisimizin kıymetli vekillerinin desteğiyle biz çevreyle ilgili iki kere kanun değişikliği yaptık. Yeni bir tane daha getireceğiz. İnşallah Meclisten çıkar ve bu manada elimizi de kuvvetlendirir" diye konuştu.'TOPLAMDA 11 BİN 84,3 METREKÜP MÜSİLAJ TOPLANDI'Birpınar, Marmara Denizi'nde müsilajla mücadele çalışmalarının sürdüğünü belirterek, şöyle konuştu: "Yüzey temizliği, biyolojik mücadele, Ar-Ge faaliyetleri ve denetimler sürüyor. Denizden toplanan müsilaj karaya çıkarıldıktan sonra sızdırmaz araçlarla taşınarak uygun tesislerde bertaraf ediliyor. Kontrol, toplama ve bertaraf çalışmaları kapsamında 7-24 yüzey temizlik faaliyetleri de devam ediyor. Toplamda 11 bin 84,3 metreküp müsilaj toplandı. 7-24 süren denetim faaliyetleri kapsamında 10 bini aşan denetim faaliyeti, 22 milyon lirayı bulan idari para cezası ve 50'den fazla işletmeye faaliyetten men cezası verilmiştir. Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Yalova'da 8-9-10-11 Temmuz tarihlerinde müsilaj görülmediğinden çalışma yapılmamıştır."

Birpınar, toplanan müsilajın analiz edildiğini belirterek, "Çeşitli bölgelerden alınan müsilaj örneklerine ilişkin yapılan analizler neticesinde; yüzde 94-99 oranında nem içerdiği, tehlikeli olmadığı, toksik özellik görülmediği, patojen bakterilere rastlanmadığı, kalorifik açıdan yakılarak enerji elde edilmesine uygun olmadığı, düşük karbon içeriği ve yüksek tuzluluk oranı nedeniyle biyometanizasyon prosesi için uygun olmadığı, yüksek tuz içermesi sebebiyle tarımsal amaçlı olarak doğrudan kullanılmasının uygun olmadığı değerlendirilmiştir" ifadelerini kullandı.


Bakan Yardımcısı Birpınar: Toplamda 11 bin 84,3 metreküp müsilaj toplandı
Bakan Yardımcısı Birpınar: Toplamda 11 bin 84,3 metreküp müsilaj toplandı

Mehmet Emin Birpınar, Marmara Denizi, Marmara, Müsilaj, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Bakan Yardımcısı Birpınar: Toplamda 11 bin 84,3 metreküp müsilaj toplandı - Son Dakika


Son Dakika

2021-2022 sezonu Süper Lig fikstür çekimi başladı 19:06 2021-2022 sezonu Süper Lig fikstür çekimi başladı Son Dakika: Bakan Koca illere göre 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı 18:58 Son Dakika: Bakan Koca illere göre 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı Bakan Soylu, menfur saldırıda şehit düşen emniyet müdür yardımcısı için konuştu: Milletine aşık bir insandı 18:08 Bakan Soylu, menfur saldırıda şehit düşen emniyet müdür yardımcısı için konuştu: Milletine aşık bir insandı
Kayıp olan 15 bin doları arama çalışmaları devam ediyor! 1000 doları bulundu 17:46 Kayıp olan 15 bin doları arama çalışmaları devam ediyor! 1000 doları bulundu Türk Bayrağı'nı çöpe attıktan sonra 17:23 Türk Bayrağı'nı çöpe attıktan sonra "çok neşeliydim yaptım" savunmasını yapan kadın tutuklandı HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan 17:05 HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan "ittifak" açıklaması: Hiç kimse bizden aynı tavrı beklemesin
Manisa Futbol Kulübü'nü heyecanlandıran transfer! Fransız devi PSG, 17 yaşındaki Manisa'yı transfer etti 16:33 Manisa Futbol Kulübü'nü heyecanlandıran transfer! Fransız devi PSG, 17 yaşındaki Manisa'yı transfer etti Hakkari Emniyet Müdür Yardımcısı'nı şehit eden polis memuru ile ilgili şok iddia! Kavganın kadın komisere taciz sebebiyle ortaya çıktığı öne sürüldü 15:49 Hakkari Emniyet Müdür Yardımcısı'nı şehit eden polis memuru ile ilgili şok iddia! Kavganın kadın komisere taciz sebebiyle ortaya çıktığı öne sürüldü

Son Dakika Haberleri
18:58 Son Dakika: Bakan Koca illere göre 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı
18:44 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kaybolan silahların sayısını İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı verdi
18:16 Yıldız golcü Diego Costa adım adım Beşiktaş'a! 2 yıllık sözleşmeye imza atması an meselesi
18:07 Bakan Soylu, menfur saldırıda şehit düşen emniyet müdür yardımcısı için konuştu: Milletine aşık bir insandı
18:00 Irak'ın güneyindeki hastane dehşeti yaşıyor! Korkunç yangında ölü sayısı 92'ye yükseldi
17:57 Ses yaptığı için çocuğu darbetti! Cami müezzinine çifte soruşturma açıldı
17:54 Çay bahçesinde yorgun mermi dehşeti! Yaşlı adam kıl payı kurtuldu
17:54 İtalyan ve İngiliz futbolcular EURO 2020'nin en iyi 11'ine damga vurdu
17:43 Altının kilogramı 500 bin liraya çıktı
17:42 Rakiplere nefes aldırmayacak BİR Fenerbahçe geliyor! Vitor Pereira, 6 saniye kuralını devreye sokuyor
Galatasaray'ın Atina'da uğradığı çirkin tavrın ardından Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı Galatasaray'ın Atina'da uğradığı çirkin tavrın ardından Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı         
19:12
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yardımcı antrenör Volkan Demirel birlikte basın toplantısı düzenleyecek Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yardımcı antrenör Volkan Demirel birlikte basın toplantısı düzenleyecek         
18:58
15 Temmuz darbe girişimi sonrası kaybolan silahların sayısını İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı verdi 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kaybolan silahların sayısını İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı verdi         
18:44
Şahan Gökbakar'a Şahan Gökbakar'a "iskele" şoku! İzinsiz yerleştirmişti, kaldırılmasına karar verildi         
17:48
Bakkala giderken iki grup arasındaki çatışmayı izleyen adam göğsünden vuruldu Bakkala giderken iki grup arasındaki çatışmayı izleyen adam göğsünden vuruldu         
17:38
Son Dakika: Fenerbahçe'de Gökhan Gönül defteri resmen kapandı Son Dakika: Fenerbahçe'de Gökhan Gönül defteri resmen kapandı         
17:20
Meteoroloji gün verip uyardı, sıcaklıklar 40 dereceyi görecek Meteoroloji gün verip uyardı, sıcaklıklar 40 dereceyi görecek         
16:35
Akbank müşterilerinin gönlünü yeniden kazanmak için harekete geçti, 31 Temmuz'a kadar bu işlemler ücretsiz! Akbank müşterilerinin gönlünü yeniden kazanmak için harekete geçti, 31 Temmuz'a kadar bu işlemler ücretsiz!         
15:57
Yeni diziye başlayan Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün canlı yayında sergilediği samimi haller sevenlerini kızdırdı Yeni diziye başlayan Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün canlı yayında sergilediği samimi haller sevenlerini kızdırdı         
14:51
Taliban, Türkiye'yi 8 maddeyle tehdit etti: Hangi ülke olursa olsun, Afganistan'da kalan tüm taraflara karşılık vereceğiz Taliban, Türkiye'yi 8 maddeyle tehdit etti: Hangi ülke olursa olsun, Afganistan'da kalan tüm taraflara karşılık vereceğiz         
14:08
Göllere bırakılan Japon balıkları herkesin korkulu rüyası oldu! Balıklarla başa çıkamayan yetkililer çareyi sosyal medyada buldu Göllere bırakılan Japon balıkları herkesin korkulu rüyası oldu! Balıklarla başa çıkamayan yetkililer çareyi sosyal medyada buldu         
13:44
Instagram'da canlı yayın yapıyordu! Ünlü rapçi bir anda kanlar içerisinde kaldı Instagram'da canlı yayın yapıyordu! Ünlü rapçi bir anda kanlar içerisinde kaldı         
12:26
Büyükşenler cinayetindeki sır perdesi aralanıyor! Çiftin kızları ve oğlunun da aralarında olduğu 24 kişi için gözaltı kararı çıktı Büyükşenler cinayetindeki sır perdesi aralanıyor! Çiftin kızları ve oğlunun da aralarında olduğu 24 kişi için gözaltı kararı çıktı         
11:44
Fuhuş çetesi çökertildi! Gizli alfabeleri çözüldü, her şey ortaya çıktı Fuhuş çetesi çökertildi! Gizli alfabeleri çözüldü, her şey ortaya çıktı         
11:21
Kasapta vahşi cinayet! Afgan genç Kasapta vahşi cinayet! Afgan genç "Kokuyorsun" dediği iş arkadaşı tarafından bıçaklandı         
11:02
Baldıza taciz iddiası düğünde kaos yarattı! Halayı bırakıp kavgaya tutuştular Baldıza taciz iddiası düğünde kaos yarattı! Halayı bırakıp kavgaya tutuştular         
09:57
Adriana Lima'nın eski sevgilisi Metin Hara, Hilal Altınbilek'le sarmaş dolaş görüntülendi Adriana Lima'nın eski sevgilisi Metin Hara, Hilal Altınbilek'le sarmaş dolaş görüntülendi         
22:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2021 19:35:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Yardımcısı Birpınar: Toplamda 11 bin 84,3 metreküp müsilaj toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement