Son Dakika Haberleri: Bakan Yardımcısı Büyükdede'den Kardemir'e Ziyaret

Bakan Yardımcısı Büyükdede'den Kardemir'e Ziyaret

1 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Karabük Demir ve Çelik Fabrikasını (KARDEMİR), ziyaret etti.

Bakan Yardımcısı Büyükdede'den Kardemir'e Ziyaret, System.String[]
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Karabük Demir ve Çelik Fabrikasını (KARDEMİR), ziyaret etti.

Fabrikadan yapılan açıklamada, Büyükdede'nin beraberinde Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş ile KARDEMİR ziyaretinde kendilerini, Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç ve Genel Müdür Hüseyin Soykan'ın karşıladığı belirtildi.

Ziyaretin ardından KARDEMİR ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
arasındaki iş birliklerinin ele alındığı bir toplantının da yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"KARDEMİR'in başta hızlı tren ve yüksek hızlı tren olmak üzere konvansiyonel yeni hatlar, metro ve tramvay hatları için demiryolu rayı üretimleri ile yük trenleri, yolcu trenleri, yüksek hızlı trenler, hafif raylı sistemler ve lokomotiflere yönelik demiryolu tekeri üretimleri, demiryolu tekerine ilişkin sertifikasyon süreçleri, tekerin aks ile birlikte son kullanıcılara set olarak sunulabilmesine yönelik yatırım planları, Özel Endüstri Bölgesi, KARDEMİR tarafından kurulması planlanan Ar-Ge Merkezi ve Zonguldak'ta yapımı devam eden Filyos Liman Projesi ele alındı."

Açıklamada, toplantıda, Vali Bektaş ve Bakanlık heyetine, Kardemir'in otomotiv başta olmak üzere,
makine imalat ve savunma sanayi sektörleri için yüksek vasıflı çelik üretimine yönelik
çalışmaları ile geleceğe yönelik projeleri hakkında da bilgi sunulduğu bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:09 Kaynak: AA

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş, Karabük, Güncel
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