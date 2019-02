Bakan Yardımcısı Büyükdede: "Türkiye İnsansız Otomobili Yapabilecek Güce Geldi"

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Türkiye'nin insansız otomobili yapabilecek güce geldiğini söyleyerek, "Donanımlı, tesisatlı, yapısal algılama teknikleri, sensörleri, motor teknolojisi gibi özelliklerle elektrikli araçlara doğru hızla bir geçiş oldu. Bunun alt yapısı var" dedi.



Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede bir takım ziyaret için geldiği Bilecik'te ilk durağı Bilecik Valiliği oldu. Burada Bilecik Valisi Bilal Şentürk tarafından karşılan Bakan Yardımcısı Büyükdede buradan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine geçti. Burada üniversite-sanayi işbirliğine dayalı AR-GE Proje Pazarı sergi alanını gezdi. Ardından üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'ndan düzenlenen AR-GE Proje Pazarı paneline katıldı.



Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, 1991-2003 yılları arasında Bilecik'te yaşadığını ve kentte bazı fabrikaların kurulmasına vesile olduğunu anlatarak, "Buraya Bilecik olunca özellikle gelmeyi arzu ettim çünkü buradaki bazı fabrikaların olmasında 1991'den itibaren vesile oldum, ortağı oldum. Seranit Fabrikası benim kuruluşumdur. Şu anda devam eden kuruluşlarımız ve burada 10-12 yılımız geçtiği için Bilecik bizim için çok özel bir alan. Bakanlıkta da Bilecik olunca bize farklı baktığımız bir bölge olduğunu söylemek isterim. Bugün teknoloji transfer ofisimizin organize ettiği böyle bir AR-GE Proje Pazarı çalışmasının da hayırlı olmasını diliyorum. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının iki ayağı var. Bir sanayi ayağı var bir de teknoloji ayağı var. Teknoloji ayağı esasında bu AR-GE çalışmalarını öğrencilerin teknolojik gelişimlerini sağlamasını, dijital dünyaya geçişte biz nasıl bir dijital dünya geçeceğimizi orada izlemeye gayret ediyoruz ve bu konuda da desteklemeye çalışıyoruz" dedi.



"Şu an yazılım ve donanımı dijitalleşmeye özel bir önem veriyoruz"



Bakanlık olarak yazılım ve donanımı dijitalleşmeye özel bir önem verdiklerini dile getiren Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında şu an 3 bakan yardımcısıyız. Bakan yardımcılıklarımız dan bir tanesi AR-GE ve AR-GE teşviklerinin teknoloji transfer ofislerinin kurulması ile ilgileniyor. Bir diğer bakan yardımcımızın bütün görevi de Türkiye'nin dijitalleşmesinde nasıl bir yol izleyeceğimizi stratejik planlar hazırlamak. Artık sadece biz makine üreticisiyiz bizim makinelerimiz bile dışarıdaki arkadaşlarımızın uygulamalarında olduğu gibi eskiden kontaklı devreler indir kaldırdık bir pres yaptık mı büyük bir iş yaptık zannederdik. Şimdi öyle değil artık yeni yapılan dönemde, mobil fabrikalarımız olsun beyaz eşya tesislerimiz olsun elektrik elektronik tesislerimiz olsun hepsi mekanik üretim kadar onun yanında endüstri 4.0'a uygun yapıldığı platformları üretmek en büyük hedef haline geldi. Çok şükür bugün çok hızlı yol alıyoruz" ifadelerini kullandı.



"3D cihazlarının yazılımı yapılması her öğrencimiz kendisi yapabilir hale geldi"



Bakan Yardımcısı Büyükdede, daha düne kadar 3D cihazlarının yazılımı yapılması çok zor bir iş gibi görünürken, bugün her öğrencinin kendisi yapabilir hale geldiğini söyledi. Yazılımda Türkiye ve gençlerin bu işi sevdiğini anlatan Büyükdede, sözlerine şöyle devam etti:



"Bizim dönemimizin gençliği gibi değil bu gençlik çok aktif ve yeni gençliğin alt yapısını kurmak gibi bir görevimiz var. Bizim dönemimiz gibi değil yeni gençlik çok hızlı. Gazeteciler durmadan otomobili soruyorlardı artık otomobil yok. Otomobilin dışında bir tane teneke kutu var ama teneke kutu değil yani asıl kutu içindeki yürüyen bilgisayar. Yeni dönem mekanik bir şeyi üretmek değil o mekaniğin içerisindeki donanımı bir bilişim teknolojilerini kullanarak dijital ortamda ekipman üretmek anlamına geliyor. Her şey uzaktan kumandalı haline gelecek."



"İnsansız otomobili Türkiye olarak yapabilecek güce geldik"



"İnsansız otomobili Türkiye olarak yapabilecek güce geldik" diyen Büyükdede, "Donanımlı, tesisatlı, yapısal algılama teknikleri, sensörleri, motor teknolojisi gibi özelliklerle elektrikli araçlara doğru hızla bir geçiş oldu. Bunun alt yapısı var. Biz gerçekte yürüyen bilgisayar yapmaya gayret ediyoruz. Ciddi bir yazılım arifesindeyiz. Makine aracın mekaniğini yapmak enteresan olmaktan çıktı. Artık Türkiye için en kolay işlerden bir tanesi. Artık ondaki yazılım donanım ve ekipman birinci sıraya geçti. Eskiden otomobil enstitüsüne makineler yapardık. Daha kolaydı mekaniğini yapardınız elektrik ve elektronik yazılımı bunun içerisinde çok küçük bir paydı. Artık küçük olmaktan çıktı en önemli konu ben ona şöyle diyorum. Mekaniğe ruh vermek, bir ruh mecaz şeklinde söyleyeyim yani bu yazılımcılara onu anlatıyorum siz neticede bir ruh veriyorsunuz bu işe. Bir yazılımla onların hareketlerini takip ediyorsunuz. İşin mekanik tarafının Türkiye'nin halletmesi çok kolaylaştı ama bu yeni gençliğimizin üniversite noktasının bu yeni dünyaya ayak uydurabilir hale gelmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.



"Küresel rekabete uygun yenilikçi ve katma değeri yüksek ürünler üretmektir"



Bakan Yardımcısı Büyükdede, küresel rekabete uygun yenilikçi ve katma değeri yüksek ürünler üretmek olduğunu anlatarak, "Ülkelerin ekonomik kalkınmışlığı ve toplumsal refah düzeyinin arttırılmasının yolu küresel rekabet yönünde geçmektedir. Bu alanda yaşanan rekabetin amacı dünya ekonomisinden daha fazla pay almaya yöneliktir. Bu payın temel belirleyicisi bilgiyi üretip teknoloji geliştirerek küresel rekabete uygun yenilikçi ve katma değeri yüksek ürünler üretmektir. Katma değeri yüksek ve ileri teknolojili ürünlerin geliştirip üreten bir toplum hale gelebilmenin yolu da insan kaynağının niteliği geliştirmekten ve araştırma yapısını geliştirmekten gelmektedir. Bu noktada ülkemiz sanayi rekabetinin gücünün ve verimliliğinin artması gelişmiş ülkelerle arasındaki farkı kapatmasını sağlayacak en önemli husus bilim ve teknolojide yapacağımız ilerlemedir. Bilhassa özel sektörün AR-GE ve inavasyon kültürünün becerisini ve kapasitesini arttırması ekonomik ve sosyal hedeflerimize ulaşmamızda kilit bir rol üstlenecektir" ifadelerine yer verdi.



"AR-GE merkezleri içerisisinde 4 firma Bilecik içerisinde bulunmaktadır"



Bakan Yardımcısı Büyükdede son olarak, AR-GE merkezleri içerisinde 4 firmanın Bilecik içerisinde bulunduğunu dile getirerek, "AR-GE inavasyon alanında yapılan çalışmaları destekleyen kanun değişikliği ile AR-GE merkezlerinin sayısının hızla bir artış göstermiş olması AR-GE merkezi alanı özel sektörün firmalarımızın sayısının bin 122'ye ulaşması sağlanmıştır. 46 farklı ilde farklı sektörde faaliyet gösteren bu merkezlerimizde 57 bin kişiye yakın insan çalışmaktadır. Yine AR-GE form paketi kapsamında özel sektör firmalarına tasarım merkezlerini kurma getirilmiş, tasarım merkezlerinin sayısı da 330'a ulaşmıştır. 22 farklı ilde 35 sektörde faaliyet gösteren bu merkezlerde 6 bin 700'e yakın personel çalışmaktadır. Bu AR-GE merkezleri içerisinde 4 firmamız da Bilecik içerisinde bulunmaktadır. Ülke olarak beklentimiz bu merkezlerde yapılan AR-GE ve tasarım merkezleri için yapılan harcamaların ülkemize katma değer oluşturarak uluslararası pazardaki rekabet gücümüzün artmasına katkı sağlayacak yüksek teknoloji içeren ürünlere dönüştürmek suretiyle ticaretleşmesini sağlanmasıdır" dedi. - BİLECİK

