Bakan Yardımcısı Büyükdede ve KOP Başkanı Şahin'den ASELSAN Konya ziyareti - Son Dakika

Bakan Yardımcısı Büyükdede ve KOP Başkanı Şahin'den ASELSAN Konya ziyareti

25.05.2021 11:04
Bakan Yardımcısı Büyükdede ve KOP Başkanı Şahin'den ASELSAN Konya ziyareti, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, KOP Başkanı Mahmut Sami Şahin ile birlikte ASELSAN Konya'yı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, Konya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Vehbi Konarılı ile KSO Başkan Yardımcısı Mustafa Veli Tekelioğlu'nun bulunduğu heyete eşlik eden ASELSAN Konya Genel Müdürü Bülent Işık, yerli üretime büyük katkı sağlayacak olan fabrikadaki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

"Özel Sermaye Katılımlı Yeni İş Modelinin En Güzel Örneği ASELSAN Konya"

1975 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını yerli ve milli olarak karşılanması için kurulan ASELSAN'ın; dünyanın en büyük savunma sanayi şirketleri listesinde her geçen yıl daha üst sıralara yükseldiğini ve bu kararlı yükselişle birlikte Türkiye'nin yerli ve milli üretim payının hızla arttığını belirten Bakan Yardımcısı Büyükdede, milli teknoloji hamlesini yurt geneline yaymak amacıyla İç Anadolu Bölgesi teknoloji yatırımları kapsamında Konya Teknoloji Endüstri Bölgesinde kurulan ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikasının, bölgenin savunma sanayi eko sisteminin gelişmesine büyük katkı sağlayacağını, savunma sanayi üretiminde 2002'de yüzde 20'ler seviyesinde olan yerlilik oranının günümüzde yüzde 70'lerin üzerine çıktığını hatırlatarak, özel sermaye katılımı ile oluşturulan yeni iş modelinin en güzel örneklerinden biri olan ASELSAN Konya'yı ziyaret etmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

"KOP Bölgesinin Yerli ve Milli Üretimin Yeni Merkezi Olmasını Hedefliyoruz"

'Milli Silah Güçlü Savunma' ilkesiyle kurulan; cihaz, makine ve yatırımın tamamında milli ve yerliliğe büyük önem verilen tesiste, savunma sanayi alanında gerçekleştirilecek üretimlerle hem dışa bağımlılığın azaldığını hem de istihdama katkı sağlandığını ifade eden KOP Başkanı Şahin, Türkiye'nin 'Küresel Güç Vizyonu'na uygun olarak lider ve yol gösterici bir ülke olma yolunda KOP Bölge Kalkınma İdaresi olarak; yüksek kabiliyetli sanayi altyapısının oluşturulması ve desteklenmesi, endüstri sanayi yatırımlarının yanı sıra ileri teknoloji yatırımlarının artırılması, bölgede katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi ve özellikle savunma sanayi alanında KOP Bölgesinin yerli ve milli üretimin yeni merkezi olmasını hedeflediklerini söyledi.

"Silah ve Silah Sistemlerinin İnovasyon Merkezi Olacağız"

ASELSAN Konya Genel Müdürü Bülent Işık ise ASELSAN A.Ş.'ye bağlı bir anonim şirket olarak kurulan ASELSAN Konya'nın, ilk etapta tasarım faaliyetleri ile birlikte ASELSAN tarafından yapılacak uzaktan komutalı silah sistemlerinin üretimi, test ve entegrasyonunu gerçekleştireceğini, ilerleyen dönemlerde ise değişik kalibrelerde silah ve silah sistemlerimde tasarım ve inovasyon merkezi olarak hizmet vereceğini, önceliği Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üretim ve ürün geliştirme ihtiyaçlarının milli imkanlarla karşılanması olan tesisin stratejik hedeflerine emin adımlarla ulaşacağını vurguladı.

Mahmut Sami Şahin, Milli, Silah, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Bakan Yardımcısı Büyükdede ve KOP Başkanı Şahin'den ASELSAN Konya ziyareti - Son Dakika


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