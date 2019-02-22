Bakan Yardımcısı Büyükdede: Yerli Otomobil İçin Yer Seçimi Aşamasındayız

SANAYİ ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, yerli otomobilin üretimi konusunda iyi bir çalışma içerisinde olduklarını ifade ederek, "Türkiye'nin Otomobili Grubu'nun(TOG) bizlerden talebi, fabrika konusunda daha çok Bursa'ya yakın bir yerde olmak şeklinde ama Bursa'da da yer...

SANAYİ ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, yerli otomobilin üretimi konusunda iyi bir çalışma içerisinde olduklarını ifade ederek, "Türkiye'nin Otomobili Grubu'nun(TOG) bizlerden talebi, fabrika konusunda daha çok Bursa'ya yakın bir yerde olmak şeklinde ama Bursa'da da yer bulma konusunda gerçekten zorluk var, şu anda yer seçimi hakkını onlara bırakmak lazım" dedi.



Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Bilecik'e geldi. Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ü makamında ziyaret eden Büyükdede, yerli otomobil üretimi konusunda iyi bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Yerli otomobil üretiminde yer seçimi aşamasında olduklarını anlatan Büyükdede, "Otomobil fabrikasında yer seçimindeyiz şu anda. Şu anda Türkiye'nin Otomobili Grubu iyi bir çalışmanın içinde, başında da değerli bir arkadaşımız var, bizler de destek veriyoruz, hızla Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde mühendisler grubu start verdi, yeni başladılar, inşallah otomobil fabrikasında yer seçimindeyiz şu anda, hangi boyutta, nereye yerleşelim diye karar verecekler, çalışmalar hızla devam ediyor. Türkiye'nin Otomobili Grubu'nun bizlerden talebi fabrika konusunda daha çok Bursa'ya yakın bir yerde olmak şeklinde ama Bursa'da da yer bulma konusunda gerçekten zorluk var, şu anda yer seçimi hakkını onlara bırakmak lazım" dedi.



"İHA'YI EN İYİ YAPAN ÜLKELERDEN BİRİSİYİZ"



Savunma sanayindeki teknolojik gelişmeleri de değerlendiren Bakan Yardımcısı Büyükdede, Türkiye'nin en iyi insansız hava aracı yapan ülkelerden biri olduğunu belirterek şunları söyledi:



"Savunma, Havacılık ve Uzay Kümesi'nin başkanlığını yaptım. Türkiye'deki İHA'ların üretilmesi, roketlerin, uçakların üretilmesi için ciddi bir çalışma içerisinde olduk. Şu anda Türkiye kendi insansız hava aracını en iyi yapan ülkelerden birisi, kendi silahlarını, kendi zırhlı araçlarını, tankını, topunu, mühimmatını ve uzay çalışmalarını başlatmış bir ülke."



"TÜRKİYE İNSANSIZ OTOMOBİL YAPACAK GÜCE GELDİ"



Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, valilik ziyaretinin ardından Şeyh Edebali Üniversitesi'nde öğrenciler ile bir araya geldi. Türkiye'de gençlerin yapısına uygun bir altyapı hazırladıklarını ve artık insansız otomobil yapacak güce gelindiğini kaydeden Büyükdede, şöyle konuştu:



"Yazılımda Türkiye ve gençlik bu işi sevdi. Yeni, gençlik çok aktif ve yeni gençliğin yapısına uygun bir altyapı yapmak gibi bir görevimiz de var. Artık otomobil yok, otomobilin dışında bir teneke kutu var ama esas otomobil içindeki yürüyen bilgisayar. Yeni dönem, mekanik bir şey üretmek değil o mekaniğin içerisindeki teçhizatı bir gerilim teknolojilerini kullanarak, dijitalleşmiş ortamda araçlar, donanım ve ekipman üretmek anlamına geliyor. Her şey uzaktan kumandalı hale gelecek. Artık insansız hava araçlarını yaptığımız bir süreçte Türkiye, insansız otomobilleri de yapabilecek güce geldi. Bunun altyapısı var. İnşallah yeni üretmeye çalıştığımız otomobilimizde yürüyen bilgisayarı yapmaya gayret ediyoruz. Bu konuda çok iyi bir yol aldığımızı da söylemek istiyorum, ciddi bir yazılım arifesindeyiz. Aracın mekaniğini yapmak enteresan olmaktan çıktı artık, Türkiye için en kolay işlerden bir tanesi. Artık ondaki yazılım, donanım ve ekipman birinci sıraya geçti. Eskiden otomotiv endüstrisine, seramik endüstrisine makineler yapardık, daha kolaydı. Mekaniğini yapardınız, elektrik, elektronik ve yazılım bunun içinde çok küçük bir paydı. Artık küçük pay olmaktan çıktı. Ben buna mekaniğe ruh vermek diyorum. Mecazi anlamda, yazılımcılar, mekaniğe bir ruh veriyor. Bir yazılımla onların hareketlerini tayin ediyorsunuz. Türkiye'nin işin mekanik tarafını halletmesi çok kolaylaştı." - Bilecik

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