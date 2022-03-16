Bakan Yardımcısı Çam: Afet ve savaşlar 'bana gelmez' diyemezsin - Son Dakika
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Bakan Yardımcısı Çam: Afet ve savaşlar 'bana gelmez' diyemezsin

16.03.2022 18:59
Bakan Yardımcısı Çam: Afet ve savaşlar 'bana gelmez' diyemezsin

KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Türkiye'nin afet ya da savaş yaşayan ülkelere her zaman yardımda bulunduğunu belirterek, "Bugün Ukrayna bir lokmaya muhtaç. Türkiye'den 50 TIR yardım gitti.

KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Türkiye'nin afet ya da savaş yaşayan ülkelere her zaman yardımda bulunduğunu belirterek, "Bugün Ukrayna bir lokmaya muhtaç. Türkiye'den 50 TIR yardım gitti. Yani afetler, musibetler, savaşlar 'bana gelmez' diyemezsin. Her zaman bir şeyler yapılması lazım" dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde (ESOGÜ) öğrencilerle buluştu. ESOGÜ Medeniyet Kulübü tarafından Meşelik Kampüsü'ndeki İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fazıl Tekin konferans salonunda düzenlenen 'Yeni küresel düzende Türkiye'nin konumu ve kamu diplomasisi faaliyetleri' konulu konferansta konuşan Çam, ihtiyaç sahibi ülkelere yardım etmenin birçok alanda katkısının olduğunu söyledi.

'HER ZAMAN BİR ŞEYLER YAPILMASI LAZIM'

Rusya'nın işgali altındaki Ukrayna'ya yapılan yardımların yanı sıra geçmişte Türkiye'nin yardım ettiği ülkelerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Yardımcısı Çam, "Zengin ya da fakir, dünyada yaşanan hadiselere belli oranda katma değer koyması lazım. Hem siyasi olarak üstünlüğünü oluşturabilmesi için hem de yarın siz de böyle bir sıkıntıya düşebilirsiniz. Hatırlarsanız Japonya deprem ve nükleer sızıntı olduğunda dünyanın en zengin ekonomisi olmasına rağmen bir şişe suya muhtaç oldu. New York'ta yağmurlar, seller olduğunda bütün binaların elektrikleri kesildi. O gökdelenlerdeki insanlar aşağıya inip, yiyecek içecek alamaz durumda kaldı. Bugün Ukrayna bir lokmaya muhtaç. Türkiye'den 50 TIR yardım gitti. Yani afetler, musibetler, savaşlar 'bana gelmez' diyemezsin. Her zaman bir şeyler yapılması lazım. Örneğin Somali ile alakalı 19 Ağustos 2011 tarihinde Cumhurbaşkanımızın Somali Mogadişu'ya çıkışı yardımlar noktasında bir ekoldür. Suya ulaşamadıkları için ve kuraklık olduğu için basit bir sağlık hizmeti alamadığı için çocuklar kucakta ölüyordu. Aslında Somali dünyada en çok zenginliği olan bir ülke. Biz aç kalırız, Somali aç kalmaz. Her türlü hayvan ırkı bulunur. Çöl kısmı da vardır ama meyve sebzesi ile her türlü gıdası bol olan bir yerdir. Ama çökmüş bir devlet. Terör, savaş gelmiş çökmüş. Böyle bir devlete gidip yardım kampanyası yapılıyor. 1 ayda SMS'lerle 100 milyon dolar toplandı. Dünya tarihinde böyle bir şey yok. 100 milyon doları devletin yaptığı hastanelerle ve birtakım yatırımlarla birlikte harcaya harcaya bitiremedik ve gerçek manada Somali'nin kaderini değiştirdik" dedi. Bakan Yardımcısı Çam, konferansın ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı.


Bakan Yardımcısı Çam: Afet ve savaşlar 'bana gelmez' diyemezsin
Bakan Yardımcısı Çam: Afet ve savaşlar 'bana gelmez' diyemezsin
Bakan Yardımcısı Çam: Afet ve savaşlar 'bana gelmez' diyemezsin
Bakan Yardımcısı Çam: Afet ve savaşlar 'bana gelmez' diyemezsin
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Kaynak: DHA

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