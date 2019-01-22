Son Dakika Haberleri: Bakan Yardımcısı Cansız: Maden Arama ve Sondaj Çalışmalarına Hız Verdik

Bakan Yardımcısı Cansız: Maden Arama ve Sondaj Çalışmalarına Hız Verdik

7 dakika önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, “Maden varlıklarımızın ortaya çıkarılabilmesi adına maden arama, araştırma ve sondaj çalışmalarına hız verdik. MTA Genel Müdürlüğümüz bünyesinde maden arama araştırma faaliyetlerine altlık oluşturacak jeokimya haritalarını hazırladık ve havadan jeofizik çalışmalarını başlattık” dedi. İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) tarafından Ticaret Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliğinde […]The post Bakan Yardımcısı Cansız: Maden arama ve sondaj çalışmalarına hız verdik appeared first on Enerji Enstitüsü.

Bakan Yardımcısı Cansız: Maden Arama ve Sondaj Çalışmalarına Hız Verdik, System.String[]
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, "Maden varlıklarımızın ortaya çıkarılabilmesi adına maden arama, araştırma ve sondaj çalışmalarına hız verdik. MTA Genel Müdürlüğümüz bünyesinde maden arama araştırma faaliyetlerine altlık oluşturacak jeokimya haritalarını hazırladık ve havadan jeofizik çalışmalarını başlattık" dedi.

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) tarafından Ticaret Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen Hayatımız Maden 2 Çalıştayı, Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelde gerçekleştirildi. Çalıştayın açılışında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, çalıştayın Türkiye'nin madenciliğine önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi, Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılında, dünyanın gelişmiş en büyük 10 ekonomisi arasında yer alabilmesi için madencilik sektörüne büyük görevler düştüğünü vurgulayan Mithat Cansız, bu görevlerin yerine getirilebilmesi için insan ve çevre odaklı olarak üretim, teknoloji ve inovasyon temelinde yükselen ve sürekliliği öngören adımlar attıklarını kaydetti.

Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, Gayrisafi Yurtiçi Hasıla'daki madencilik payını yüzde 1'lerden, orta vadede yüzde 3 seviyesinin üzerine taşıma ve uluslararası niteliklere haiz bir madencilik sektörünü ülkeye kazandırmak için bakanlık olarak çalışmalara başladıklarını belirtti. Geçen yıl 8 bin 88 maden sahasında 11 bin 95 maden ocağını denetleyerek, 2017'ye göre denetimde yüzde 24'lük artış yakaladıklarını kaydeden Cansız, "Maden varlıklarımızın ortaya çıkarılabilmesi adına maden arama, araştırma ve sondaj çalışmalarına hız verdik. MTA Genel Müdürlüğümüz bünyesinde maden aramaaraştırma faaliyetlerine altlık oluşturacak jeokimya haritalarını hazırladık ve havadan jeofizik çalışmalarını başlattık" dedi.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 09:05 

Mithat Cansız, Maden, Sektörel
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