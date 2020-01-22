Bakan Yardımcısı Çataklı: "29 Nisan ile 5 Ocak arasında Suriye'de bin 468 kişi hayatını kaybetti" - Son Dakika
Son Dakika Politika Bakan Yardımcısı Çataklı: '29 Nisan ile 5 Ocak arasında Suriye'de bin 468 kişi hayatını kaybetti' - Son Dakika

Bakan Yardımcısı Çataklı: "29 Nisan ile 5 Ocak arasında Suriye'de bin 468 kişi hayatını kaybetti"

7 saat önce

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Birleşmiş Milletler verilerine göre Suriye'de 29 Nisan ile 5 Ocak tarihleri arasında 417'si çocuk olmak üzere bin 468 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Bakan Yardımcısı Çataklı:

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Birleşmiş Milletler verilerine göre Suriye'de 29 Nisan ile 5 Ocak tarihleri arasında 417'si çocuk olmak üzere bin 468 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.


İdlib'de yaşanan insanlık dramı nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu öncülüğünde AFAD koordinasyonunda Türk Kızılayı, Türkiye Diyanet Vakfı, Beşir Derneği, Hayrat Yardım, Hüdayi Vakfı, İHH ve Sadakataşı yardım kurumlarının desteğiyle başlatılan yardım kampanyasına ilişkin AFAD Başkanlığında basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda "Bir Aradayız İdlib'in Yanındayız" kampanyası kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirildi. İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Suriye'de iç savaşın 2011 yılında başladığını hatırlatarak, "500 binden fazla insan hayatını kaybetti, 1 milyonun üzerinde insan da yaralandı. 14 milyon insan evini yurdunu terk etmek zorunda kaldı. 6.5 milyondan fazlası da komşu ülkelere sığınmak durumunda kaldı. 2019 Mayıs'tan bu yana devam eden iç savaş nedeniyle evini terk eden Suriyeli sayısı 900 bini aştı. BM rakamlarına göre de 1 Aralık 2019'dan günümüze kadar evinden ayrılmak zorunda kalan sığınmacı sayısı 348 bin. Yine BM rakamlarına göre 29 Nisan ile 5 Ocak 2020 tarihleri arasında 417'si çocuk olmak üzere Suriye'de bin 468 kişi hayatını kaybetti" diye konuştu.


İdlib için başlatılan yardım kampanyasının devam ettiğini belirten Çataklı, "Bu kampanyayı AFAD Başkanlığımız koordine ediyor. Şu ana kadar gördük ki aziz milletimiz tarihin her döneminde olduğu gibi mazlumun yanında olma özelliğini kaybetmemiş. Bugün ayni ve nakdi yardımların toplamı 155 milyonu aştı. 600'ün üzerinde tır Hatay'da İdlib'e girmek üzere oradaki insanların ihtiyaçlarını karşılamak için adreslerine ulaşmış oldu. Oradaki insanlar önemli bir süreç yaşıyor. Sivil toplum kuruluşları desteğiyle süreci beraber götüreceğiz" şeklinde konuştu. - ANKARA

Suriye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 12:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Karın ağrısı şikayetiyle geldiği hastanede iç organlarının ters yerde olduğunu öğrendi
Fenerbahçe-Başakşehir maçını Fırat Aydınus yönetecek Şirketler poşetin ardından lastik, pil, yağ ve elektronik eşya gibi ürünler için de beyanname verecek Bisikleti araç olarak değerlendirip, ceza kestiler

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 19:16:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Yardımcısı Çataklı: "29 Nisan ile 5 Ocak arasında Suriye'de bin 468 kişi hayatını kaybetti" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]