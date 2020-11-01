Bakan Yardımcısı Çataklı: AFAD 1040 çadır kurdu, 268'i boş - Son Dakika

Bakan Yardımcısı Çataklı: AFAD 1040 çadır kurdu, 268'i boş

01.11.2020 14:40
Bakan Yardımcısı Çataklı: AFAD 1040 çadır kurdu, 268'i boş, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İzmir'deki depremin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından kurulan 1040 çadırdan 268'inin boş olduğunu, ihtiyacı olanın gelip kalabileceğini söyledi.

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İzmir'deki depremin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından kurulan 1040 çadırdan 268'inin boş olduğunu, ihtiyacı olanın gelip kalabileceğini söyledi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Twitter hesabından, bir haber sitesinde yer alan, " Selin Sayek Böke: AFAD çadırlarını kullanabilmeniz için evinizin hasarlı olduğunu belgelemeniz gerekiyor. Belediyelerimizin çadırlarını ise ihtiyaç sahibi olduğunu belirten herkes kullanabilir" başlıklı haberi paylaşarak açıklamada bulundu. CHP'li Böke'nin açıklamasını yalanlayan Çataklı, şunları kaydetti: "Böyle bir şey yok! Yalan söylüyor demeyelim de yanlış biliyor diyelim. AFAD 1040 çadır kurdu. (268'i boş, ihtiyacı olan istediği gibi gelir kalır) Kurulumlar AFAD koordinesinde devam ediyor. Lütfen sessiz olun! Arkadaşlarımız enkazın altında canları pahasına çalışıyor!"

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, -


Bakan Yardımcısı Çataklı: AFAD 1040 çadır kurdu, 268'i boş

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Yardımcısı Çataklı: AFAD 1040 çadır kurdu, 268'i boş - Son Dakika


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