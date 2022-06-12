Bakan Yardımcısı Çataklı: "Ankara'da Sele Kapılan Bir Vatandaşımızın Cansız Bedenine Ulaşıldı" - Son Dakika
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Bakan Yardımcısı Çataklı: "Ankara'da Sele Kapılan Bir Vatandaşımızın Cansız Bedenine Ulaşıldı"

12.06.2022 01:16
Bakan Yardımcısı Çataklı: "Ankara'da Sele Kapılan Bir Vatandaşımızın Cansız Bedenine Ulaşıldı"

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, “Ankara’da sele kapılan bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı. Kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Allah rahmet eylesin” açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, " Ankara'da sele kapılan bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı. Kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Allah rahmet eylesin" açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Ankara'da yaşanan sağanak yağış nedeniyle bir yurttaşın hayatını kaybettiğini açıkladı. Çataklı sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Ankara'da sele kapılan bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı. Kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Allah rahmet eylesin."

YORUMLAR
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11 Haziran 2022 Haberleri 11 Haziran 2022 Haberleri İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: 'Ankara'da saat 14.30'dan itibaren gerçekleşen yoğun yağış ve fırtına kaynaklı il genelinde bin 939'u 112... İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: 'Ankara'da saat 14.30'dan itibaren gerçekleşen yoğun yağış ve fırtına kaynaklı il genelinde bin 939'u 112...
Kaynak: ANKA

İsmail Çataklı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Yardımcısı Çataklı: 'Ankara'da Sele Kapılan Bir Vatandaşımızın Cansız Bedenine Ulaşıldı' - Son Dakika

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