Bakan Yardımcısı Çataklı: "Ankara'da Sele Kapılan Bir Vatandaşımızın Cansız Bedenine Ulaşıldı"

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Ankara'da yaşanan sağanak yağış nedeniyle bir yurttaşın hayatını kaybettiğini açıkladı. Çataklı sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı , " Ankara 'da sele kapılan bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı. Kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Allah rahmet eylesin" açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: 'Ankara'da saat 14.30'dan itibaren gerçekleşen yoğun yağış ve fırtına kaynaklı il genelinde bin 939'u 112...

Kaynak: ANKA

İsmail Çataklı, Ankara, Güncel, Son Dakika

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