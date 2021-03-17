Bakan Yardımcısı Çataklı: Artvin'e 1 milyon TL acil yardım ödeneği gönderildi - Son Dakika

Bakan Yardımcısı Çataklı: Artvin'e 1 milyon TL acil yardım ödeneği gönderildi
17.03.2021 18:05
İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Artvin'in Yusufeli ilçesindeki yangın büyük oranda kontrol altına alındı.
İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, " Artvin'in Yusufeli ilçesindeki yangın büyük oranda kontrol altına alındı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) 1 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildi" dedi.
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Twitter hesabından Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi Köyü'nde çıkan yangına ilişkin açıklama yaptı. Çataklı, yangının büyük oranda kontrol altına alındığını belirterek, "AFAD'dan 1 milyon TL acil yardım ödeneği gönderildi. Yangından etkilenen vatandaşlarımızın barınma ve beslenme ihtiyaçları için hazırlıklar tamamlandı. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor" ifadesini kullandı.
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