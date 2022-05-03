Bakan Yardımcısı Çataklı'dan 'suç duyurusu' açıklaması - Son Dakika
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Bakan Yardımcısı Çataklı'dan 'suç duyurusu' açıklaması

03.05.2022 23:49
Bakan Yardımcısı Çataklı'dan 'suç duyurusu' açıklaması

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Göç İdaresi Başkanlığı'nın Türkiye'deki Suriyeli sayısı üzerinden yalan ifadelerde bulunan isimler hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Göç İdaresi Başkanlığı'nın Türkiye'deki Suriyeli sayısı üzerinden yalan ifadelerde bulunan isimler hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Bakan Yardımcısı Çataklı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, " Ümit Özdağ, Sinan Ogan, Bengi Başer gibi sözüm ona akademik ünvan taşıyan bazıları Türkiye'de 8 milyon, 10 milyon Suriyeli olduğu yalanını yayıyor, yabancı düşmanlığı yapıyor. Yazık, insanlık adına bunlardan utanıyorum. Haklarında, Göç İdaremiz suç duyurusunda bulunacaktır" ifadelerine yer verdi.


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İsmail Çataklı, Suriyeli, Türkiye, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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