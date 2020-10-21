Bakan Yardımcısı Çataklı'dan, 'Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir' haberine yalanlama - Son Dakika

Bakan Yardımcısı Çataklı'dan, 'Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir' haberine yalanlama
21.10.2020 19:56
İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, 'Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir' başlıklı haberin asılsız olduğunu açıkladı.
İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, 'Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir' başlıklı haberin asılsız olduğunu açıkladı.
Bakanlık Sözcüsü Çataklı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Reuters kaynaklı 'Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir' haberi, tamamen asılsızdır. Daha önce de söylediğimiz gibi sahte genelgelere, isimsiz kaynaklara ve manipülatif haberlere itibar edilmemelidir" dedi.
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