Bakan Yardımcısı Çataklı, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde meydana gelen depremle alakalı bölgede incelemelerde bulundu. Çataklı, depremden etkilenen Karamustafa, Yalıözü ve Hacılar köyünde vatandaşların sorunlarını dinledi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, depremin ardından Çankırı'nın Çerkeş ilçesine geldi. Çataklı, Kaymakamlık binasında Vali Hamdi Bilge Aktaş, Kaymakam Zikri Şahin, Belediye Başkanı Hasan Sopacı ve kurum müdürlerinden son durum hakkında bilgi aldı. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı yaptığı açıklamada, "Çok şükür can kaybı ve yaralanma olmadı. Bu sebeple bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sevindirici tarafı bu. Dün ilk deprem gerçekleştiğinden itibaren gerek Valiliğimiz gerek Kaymakamlığımız gerekse Belediyemiz alandalar. Kullanılmayan bir bina tamamen yıkılmış durumda. Bazı binalar ağır hasar almış, orta hasar ve hafif hasarlı yapılar da var. Bugün Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden arkadaşlarımız AFAD Müdürlüğümüzün personeliyle birlikte alanı tekrar taradıktan sonra nihai rakamlara ulaşacağız inşallah. Tabii ister istemez vatandaşlarımızda bir korku, panik havası oluşuyor. Bu da doğal bir şey ancak arkadaşlarımız her zaman onların yanında olmaya gayret ettiler. Bazı köylerimizde evlerine giremeyen vatandaşlarımız nedeniyle çadır ihtiyaçları oldu, gece onları naklettik. Bazı çadırlar da her ihtimale karşı kuruldu. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu da konuyu yakından takip ediyor, sürekli bilgilendiriyoruz. Çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Bakan Yardımcısı Çataklı ve beraberindekilerle birlikte depremden etkilenen Karamustafa, Yalıözü ve Hacılar köyünde hasar gören yerleri inceleyerek vatandaşların sorunlarını dinledi.

