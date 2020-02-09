Bakan Yardımcısı Çataklı Deprem bölgesine gönderilecek konteynerleri inceledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Yardımcısı Çataklı Deprem bölgesine gönderilecek konteynerleri inceledi - Son Dakika

Bakan Yardımcısı Çataklı Deprem bölgesine gönderilecek konteynerleri inceledi

6 saat önce

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Elazığ'da depremzedeler için oluşturulan konteyner kent için deprem bölgesine gönderilecek konteynerlerin bulunduğu kamplarda incelemelerde bulundu.

Bakan Yardımcısı Çataklı Deprem bölgesine gönderilecek konteynerleri inceledi, System.String[]

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Elazığ'da depremzedeler için oluşturulan konteyner kent için deprem bölgesine gönderilecek konteynerlerin bulunduğu kamplarda incelemelerde bulundu.


Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Kilis Valisi Recep Soytürk, AFAD yetkilileri ile birlikte Öncüpınar ile Elbeyli Konaklama tesislerinde incelemelerde bulundu. Öncüpınar Konaklama tesislerindeki konteynerler önceki gün sökülerek 6.8 şiddetinde depreme maruz kalan Elazığ'a gönderilmeye başlanmıştı.


Daha önce Kilis Valiliği de yapan Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Suriyelilerin kaldığı ve daha sonra kapatılan Öncüpınar Konaklama tesisleri ile Suriyelilerin kısmen barındığı Elbeyli Konaklama tesislerinde incelemelerde bulundu. Bakan Yardımcısı Çataklı, "Hayatımda derin izler bırakan ensar şehir. Elazığ ve Malatya'daki depremzede vatandaşlarımızın kullanımı için Öncüpınar ve Elbeyli kamplarından sevk edilecek konteynerleri yerinde tespit etmek için kısa bir ziyarette bulunduk" dedi. - KİLİS

Elazığ, Deprem, Kilis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 12:02 Kaynak: İHA
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