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Son dakika haberleri: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Başkale'deki depremzedelerle bir araya geldi - Son Dakika

Son dakika haberleri: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Başkale'deki depremzedelerle bir araya geldi

30.06.2021 17:32
Son dakika haberleri: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Başkale'deki depremzedelerle bir araya geldi, System.String[]

Son dakika haber: İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Van'ın Başkale ilçesinde 23 Şubat 2020'de meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlarla bir araya gelerek, yapılacak kalıcı konutlar hakkındaki son durumu paylaştı.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Van'ın Başkale ilçesinde 23 Şubat 2020'de meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlarla bir araya gelerek, yapılacak kalıcı konutlar hakkındaki son durumu paylaştı.

Valilikten yapılan bilgilendirmeye göre, kente gelen Bakan Yardımcısı Çataklı'yı, Ferit Melen Havalimanında, Vali Mehmet Emin Bilmez, Vali Yardımcısı Turgut Gülen, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpeş ile Çevre ve Şehircilik İl Müdür Vekili Fatih Yiğit karşıladı.

Çataklı, Vali Bilmez ve beraberindeki heyetle Başkale ilçesinde 23 Şubat 2020'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Özpınar Mahallesi'ne geldi.

Burada depremzedelerle bir araya gelen Çataklı, kalıcı konutların bir an önce bitirilmesi gerektiğini belirterek, yer konusunun en kısa sürede çözülmesinin önemine dikkati çekti.

Vatandaşların konut yapılmasını istediği bölgenin fay hattı üzerinde olduğunu ifade eden Çataklı ve AFAD İyileştirme Daire Başkanı Mustafa Esin, tehlikeyi, risk haritası üzerinden mahalle sakinlerine anlattı.

Kış gelmeden vatandaşların kalıcı konutlarına yerleştirilmesi için çok hızlı davranmaları gerektiğini vurgulayan Çataklı, şunları kaydetti:

"Depremden hemen sonra bizi yoran yoğunluk, hasar tespiti, enkazın kaldırılması, hak sahipliği, yer seçimi ve bunlara itirazlardı. Şimdi artık konutların yapımına geldik. Bu da sorunun çözümüne gelindiğini gösterir. Bölgedeki coğrafi koşulları biliyorsunuz. Sert bir kış mevsimi var. Şehir merkezine uzakta bir yerdeyiz. İnşaat mevsimi çok kısa. O yüzden bu yaz mevsimini çok iyi değerlendirmemiz lazım. Zaman bizim için çok kıymetli. Özpınar özelinde yer konusunda tereddüt var. Sizin istediğiniz yerler fay hatları üzerinde. Dünyada hiçbir bilim insanı buraya yapı yapılmasına izin vermez. Bilimsel raporlar var. Burada can kaybı olursa kimse hesabın veremez."

Vali Bilmez de mahallelinin talep ettiği alanın fay hattı ve dere yatağı olduğuna işaret ederek, "Burada konut yapılamayacağı belirtildi. Siz talep edince ilgili kurumlar çalışma başlattı. İnceleme yapılacak, uygun olan bölgeye konut yapılacak. Deprem sonrası bakanlarımız hep buradaydı. Bakanımız ve bakan yardımcımız burada yapılan iş ve işlemleri sürekli takip ediyor. Bundan dolayı Sayın İçişleri Bakanımıza ve Bakan Yardımcımıza, ilimiz ve bölge halkı adına şükranlarımı sunuyorum. İnşallah buradaki çalışmalarımız hayırlı sonuçlara vesile olur." ifadelerini kullandı.

Çataklı ve beraberindekiler, daha sonra konutların yapılacağı alanda incelemede bulundu.

Son dakika haberleri: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Başkale'deki depremzedelerle bir araya geldi
Son dakika haberleri: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Başkale'deki depremzedelerle bir araya geldi
Son dakika haberleri: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Başkale'deki depremzedelerle bir araya geldi
Son dakika haberleri: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Başkale'deki depremzedelerle bir araya geldi
Son dakika haberleri: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Başkale'deki depremzedelerle bir araya geldi
Son dakika haberleri: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Başkale'deki depremzedelerle bir araya geldi
Son dakika haberleri: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Başkale'deki depremzedelerle bir araya geldi
Son dakika haberleri: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Başkale'deki depremzedelerle bir araya geldi
Son dakika haberleri: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Başkale'deki depremzedelerle bir araya geldi
Son dakika haberleri: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Başkale'deki depremzedelerle bir araya geldi
Son dakika haberleri: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Başkale'deki depremzedelerle bir araya geldi
Son dakika haberleri: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Başkale'deki depremzedelerle bir araya geldi
Son dakika haberleri: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Başkale'deki depremzedelerle bir araya geldi
Son dakika haberleri: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Başkale'deki depremzedelerle bir araya geldi
Son dakika haberleri: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Başkale'deki depremzedelerle bir araya geldi
Son dakika haberleri: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Başkale'deki depremzedelerle bir araya geldi
Son dakika haberleri: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Başkale'deki depremzedelerle bir araya geldi

İsmail Çataklı, Emin Bilmez, Başkale, Van, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Başkale'deki depremzedelerle bir araya geldi - Son Dakika


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