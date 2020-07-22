Bakan Yardımcısı Çataklı, Gülistan'ın bulunması için baraj gölündeki suyun tahliye edilmesine... - Son Dakika

Bakan Yardımcısı Çataklı, Gülistan'ın bulunması için baraj gölündeki suyun tahliye edilmesine...
Bakan Yardımcısı Çataklı, Gülistan'ın bulunması için baraj gölündeki suyun tahliye edilmesine başlandığını açıkladı.
Bakan Yardımcısı Çataklı, Gülistan'ın bulunması için baraj gölündeki suyun tahliye edilmesine başlandığını açıkladı
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2020 12:36 Kaynak: DHA
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