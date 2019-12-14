Bakan Yardımcısı Çataklı: İZDES hizmet kalitesi ve vatandaş memnuniyetini ölçecek - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İzleme ve Değerlendirme Sistemi'nin (İZDES) öncelikle 'dinleme' ve 'empati' prensibi üzerine kurgulandığını belirterek, "Bu projenin amaçlarından bir diğeri de Bakanlığımız birimlerince sunulan emniyet, asayiş, trafik, 112 acil çağrı, nüfus, göç gibi hizmetlerden yararlanan vatandaşlarımızla birebir görüşmek suretiyle hizmet kalitemizi ve vatandaş memnuniyetini ölçmek olarak belirlenmiştir" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Afyonkarahisar'da düzenlenen Bakanlık Hizmetlerinin Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantıda Vali Mustafa Tutulmaz, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mehmet Parlak, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Osman Beyazyıldız, Asayiş Daire Başkanı 1. Sınıf Emniyet Müdürü Levent Tuncer, Personel İşleri Daire Başkanı Albay Mustafa Çakır ile ilgili birim amirleri de yer aldı.

Çataklı, toplantıdan sonra Bakanlığın yürütmüş olduğu İZDES projesi hakkında basın mensuplarına bilgi verdi. Çataklı, " İçişleri Bakanlığı olarak emniyet, asayiş ve terörle mücadeleye kadar aynı zamanda afet ve acil durumlardan, göçe, nüfus ve vatandaşlık hizmetlerinden trafiğe, uyuşturucuya kadar çok geniş bir görev ve sorumluluk sahamız var. Yürüttüğümüz bu faaliyetler vatandaşımızın günlük hayatını doğrudan ilgilendiriyor. Vatandaşımıza doğrudan temas eden sorumluk alanları bunlar. Dolayısıyla yürüttüğümüz bu önemli faaliyetlerin etkin, ekonomik, verimli, hızlı, vatandaşlarımızın bu süreçlere katıldığı, olabildiğince bürokratik süreçlerden arınmış, kısaltılmış şekilde, vatandaşı merkezine, odağına alan, vatandaşın gönlünü kazanıp, mutlu etme amacı gayreti doğrultusunda yürütme gayretimiz var" dedi.

PROJE, DİNLEME VE EMPATİ PRENSİBİ ÜZERİNE KURGULANDI

Vatandaş odaklı hizmet seferberliğinin öncelikle dinleme ve empati prensibi üzerine kurgulandığının altını çizen Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Bu proje kapsamında Bakanlığımızca uygulanan halk toplantıları, il ekonomi toplantıları, muhtar toplantıları ve muhtar bilgi sistemi, trafik güvenliği, uyuşturucuyla mücadele, okul güvenlik koordinatörlüğü, okul servis araçlarının denetlenmesi gibi proje ve uygulamalar hakkında, ticaret sanayi odaları ve borsaları, esnaf ve sanatkar odaları, ziraat odaları, muhtarlar, okul aile birlikleri ve sivil toplum örgütleriyle bir araya gelmeyi, görüş alışverişinde bulunmanın yanında valiliklerimizin iletişim ve işbirliği kapasitesini de değerlendirmeyi amaçlıyoruz. Bu projenin amaçlarından bir diğeri de Bakanlığımız birimlerince sunulan emniyet, asayiş, trafik, 112 acil çağrı, nüfus, göç gibi hizmetlerden yararlanan vatandaşlarımızla birebir görüşmek suretiyle hizmet kalitemizi ve vatandaş memnuniyetini ölçmek olarak belirlenmiştir" diye konuştu.

'AFYONKARAHİSAR VERİLERİ OLDUKÇA İYİ BİR İL'

Afyonkarahisar'ın İçişleri Bakanlığı'nın yürütmüş olduğu faaliyetler açısından verileri oldukça iyi olan bir il olduğunu söyleyen Bakan Yardımcısı Çataklı, şöyle devam etti: "Bu çalışmanın çıktısı, 81 il valiliğimizin tamamına ait ve somut görüşmelere, ziyaretlere dayalı bir değerlendirme raporu olacaktır. Hedefimiz, bu raporlar doğrultusunda geçmiş medeniyetimize ve gelecek vizyonumuza uygun merkezi ve yerel düzeyde yönetim politikaları ve stratejileri oluşturmak suretiyle vatandaş memnuniyetini artırmak ve hizmet kalitesini yükseltmektir. Ekip arkadaşlarımızdan bize düşen notları ve önerileri aldık. Bu ay sonu itibariyle tüm ilerimizi ziyaret etmiş olacağız. Yılın sonunda tüm illerden gelen genel değerlendirmelerle ilgili süreci bir değerlendirmiş olacağız hem de önümüzdeki yıla dönük hedefleri belirleyeceğiz. Yararlı bir çalışma oldu."

Açıklamadan sonra Çataklı ve beraberindeki heyet, sivil toplum kuruluşu temsilcileri (STK), muhtarlar ve okul aile birliği üyeleriyle toplantı yaptı.