Son Dakika | Bakan Yardımcısı Çataklı: İzmir'de konteyner kent, 14 gün sonra hazır
09.11.2020 18:43
Son dakika gelişmesine göre İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İzmir'de depremden etkilenenler için yapılan konteyner kentin 14 gün sonra hazır olacağını açıkladı.
İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İzmir'de depremden etkilenenler için yapılan konteyner kentin 14 gün sonra hazır olacağını açıkladı.
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmali Çataklı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir'de depremden etkilenen vatandaşlarımızın konaklayacakları konteyner kentin kurulum çalışmaları hızla devam ediyor. 14 gün sonra misafirlerimiz için hazır olacak" dedi.
ANKARA, -
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